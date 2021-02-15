Gece makyajının püf noktaları! Hollywood ünlüleri bunu kullanmadan yapamıyor

Akşam makyajı, gün içinde giydiğiniz makyajdan daha cesur ve daha dramatik olabilir. Çünkü güneşin sert parıltısı altında görünmeyeceksiniz. Yine de görünümünüzün çarpıcı olmasını istersiniz. Neyse ki akşam makyajınızın harika görünmesi için bazı ipuçları var.

ÖNCE CİLDİ NEMLENDİRİN

Makyaj yapmadan önce cildinizi iyice temizleyin ve nemlendirin. Nemlendiriciyi iyice yedirdiğinizden ve masaj yaparak uyguladığınızdan emin olun. Cildiniz kremi iyice çekmeli. Son olarak ise dudak kremi sürerek dudaklarınızı nemlendirin.

GÖZ FARI KULLANIMI

Gri veya kömür gölgeli dumanlı bir göz akşam makyajı için iyi bir seçimdir. Dumanlı bir göz makyajı yaparken, rengi kirpik çizgisinden kırışıklığa veya kırışıklığın biraz altına oluşturmaya odaklanın. Renk, kirpik çizgisine yakınken daha koyu olmalı ve yukarı doğru gidildikçe daha yumuşak veya şeffaf olmalıdır.

Gölge uygulamadan önce dudak balsamıyla veya vazelinle göz kapaklarınızı yumuşatabilirsiniz. Bu, gözlerinizi gece boyunca parlatacaktır.

EYELİNER KULLANIMI

Kirpik diplerinden başlayan gözün dış kısmına kadar uzanan eyeliner sürmeyi ihmal etmeyin. Gündüz makyajında eyeliner ne kadar inceyse, gece makyajında eyeliner o kadar kalın olmalıdır.