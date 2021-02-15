Gece makyajının püf noktaları! Hollywood ünlüleri bunu kullanmadan yapamıyor

Akşam makyajı, gün içinde giydiğiniz makyajdan daha cesur ve daha dramatik olabilir. Çünkü güneşin sert parıltısı altında görünmeyeceksiniz. Yine de görünümünüzün çarpıcı olmasını istersiniz. Neyse ki akşam makyajınızın harika görünmesi için bazı ipuçları var.
Makyaj yapmadan önce cildinizi iyice temizleyin ve nemlendirin. Nemlendiriciyi iyice yedirdiğinizden ve masaj yaparak uyguladığınızdan emin olun. Cildiniz kremi iyice çekmeli. Son olarak ise dudak kremi sürerek dudaklarınızı nemlendirin.
Gri veya kömür gölgeli dumanlı bir göz akşam makyajı için iyi bir seçimdir. Dumanlı bir göz makyajı yaparken, rengi kirpik çizgisinden kırışıklığa veya kırışıklığın biraz altına oluşturmaya odaklanın. Renk, kirpik çizgisine yakınken daha koyu olmalı ve yukarı doğru gidildikçe daha yumuşak veya şeffaf olmalıdır.
Gölge uygulamadan önce dudak balsamıyla veya vazelinle göz kapaklarınızı yumuşatabilirsiniz. Bu, gözlerinizi gece boyunca parlatacaktır.
Kirpik diplerinden başlayan gözün dış kısmına kadar uzanan eyeliner sürmeyi ihmal etmeyin. Gündüz makyajında eyeliner ne kadar inceyse, gece makyajında eyeliner o kadar kalın olmalıdır.
Kirpiklerinizin ön planda olması için takma kirpik kullanabilirsiniz ancak, daha doğal bir görünüm elde etmek için sadece rimelinizden yardım alabilirsiniz. 2-3 kat rimel uygulamanız yeterli olacaktır.
Makyaj bazı, fondöten ve pudra uygulayarak muhtemelen yüzünüzü eşitlemek isteyeceksiniz.
Yanaklarınızın gül renginde ya da broz tonlarda allık uygulamak iyi bir tercih olacaktır. Makyaj bazı, makyajınızın gece boyunca bozulmamasını sağlayacak.
Gece için iyi bir seçim: Kalın, koyu kırmızı dudaklar göz alıcı olabilir. İlk önce dudak kremi uygulayın. Ardından kırmızı veya dut renginde bir dudak kalemi kullanın. Dudaklarınıza koyu kırmızı ruj sürmek için bir dudak fırçası kullanın.
Akşam makyajı daha ön planda olsa da, sonunda bir palyaço gibi görünmek istemezsiniz. Her şeyin bir dengesi olmalı. Bu yüzden ya gözler ya da dudaklar ön planda olmalı. Eğer gözlerinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız dudaklarınız daha nötr olmalı.
Birçok Hollywood ünlüsü, kusursuz bir yüzün sırrı olarak makyajında artık kontürlü makyajı tercih ediyor. Çünkü bu makyaj kusursuz bir cilt oluşturuyor. Burnunuzu daraltmak veya yüzünüzü daha ince göstermek ya da elmacık kemiklerinizi ön plana çıkarmak için bu makyaj şeklinden faydalanabilirsiniz.
Kontür yaparken açık ve koyu olmak üzere 2 renge ihtiyacınız olacak. Koyu renk ile gölge yani kontür yaparken, koyu rengin bittiği yerlere açık rengi uygulayarak kontürü daha da vurgulamak profesyonel bir yöntemdir. Kontürü, ister direkt cildinize isterseniz fondöteninizin veya BB kreminizin üzerine de uygulayabilirsiniz.
Şekillendirilmemiş kaşlar, tüm makyajı berbat edebilir. Bunun için kaşlarınızı doğal saç renginizden 2 kat daha koyu bir kaş kalemi ya da kaş pudrası ile de doldurabilirsiniz.
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