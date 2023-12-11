Gece öksürük krizi neden olur? Gece öksürük krizine ne iyi gelir?

Çok ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olarak da yaşanabilen öksürüğün birden fazla türü vardır. Öksürük, soğuk algınlığı, nezle ya da grip ile birlikte de görülebilir. Bazen bu rahatsızlıklar geçse de öksürük bir süre daha devam edebilir. En sık şüphe edilen öksürük türü geçmeyen öksürük de denilen ve üç haftayı geçtiği halde devam eden öksürük türüdür. Büyük sorunlara neden olabilme ihtimali vardır.
Gece öksürüğü çocuklarda ya da yetişkinlerde görülebilmektedir. Başka bazı semptomlarla birlikte görülmesi tehlikeli olarak kabul edilmiştir. Özellikle üç aydan küçük yaşta olan bebekler için ateş ile birlikte görülmesi başka hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu nedenle geçiştirilmemeli ve neden yaşandığının tespit edilebilmesi, en kısa sürede tedaviye başlanabilmesi için doktora başvurulmalıdır.
Doktor tarafından uygulanacak olan tedavi yöntemleri hamilelerde, çocuklarda ya da yetişkinlerde farklılık gösterebilir. Öncelikle hangi nedene bağlı gece öksürüğünün oluştuğu belirlenmelidir. Bazı hastalıklarla birlikte de görülebilen gece öksürük krizlerinin önüne geçebilmek için genel olarak ilaç tedavisi uygulanır.
Özelikle gece görülen öksürükler gece öksürüğü olarak da isimlendirilmiştir. Uykuya yakın olan zamanlarda başlar ve kişinin uyku düzenini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu öksürük türünün kontrol altına alınabilmesi için en kısa süre içinde bir doktora danışılmalı ve onun uygun gördüğü tedavi süreci ihmal edilmemelidir.
Yatar pozisyondayken kişinin solunum salgılarının boşaltılması zorlaşır. Bu nedenle akıntı birikir ve akıntı birikince de solunum salgılarının boşalması zorlanır. Akıntı birikmesi de gece öksürüğüne neden olur. Gece öksürük krizinin farklı nedenleri olabilir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen bir öksürük türüdür. Gece öksürüğünün ortaya çıkmasında şu gibi durumlar etken olabilir:
Gece gelen öksürük krizine iyi gelen ya da gece öksürüğünün önüne geçebilmek için alınabilecek bazı önlemler vardır. Bu önlemlerin başında şunlar gelir:
Gece öksürüğü ya da boğaz ağrılarının önüne geçebilmek ya da öksürüğü kontrol altına alabilmek için uygulanan tedavilerde çeşitli ilaçlar ya da yöntemler kullanılır. Bu yöntemler ve amaçlarından bazıları şunlardır:
Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi gece gelen öksürük krizlerinin önüne geçebilmek için de bilinçsizce ilaç kullanılması doğru değildir. Bu rahatsızlıktan kurtulabilmek için doktorun önerdiği tedavi yöntemleri ve ilaçlar kullanılmalıdır. Aksi takdirde çok ciddi rahatsızlıklara neden olunabilir.
Öksürüğün üç haftadan daha uzun sürmesi normal olarak kabul edilmez. Uzman doktorlar üç haftayı geçtiği halde devam eden hatta günden güne daha da şiddetlenen öksürükler söz konusu olduğunda vakit kaybetmeden doktora danışılması gerektiğinin altını çizmektedirler.