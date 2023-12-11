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Gece öksürük krizi neden olur? Gece öksürük krizine ne iyi gelir?

11.12.2023 00:09 | Son Güncelleme:
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Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşebilen öksürük aslında bir tür reflekstir. Boğazda ve solunum yollarında oluşan çeşitli sıvılar ya da mukus öksürük ile dışarı atılır. Beynin yönlendirmesi ile oluşan bu refleks çeşitli hastalıkların habercisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle özellikle üç haftayı geçen öksürük durumlarında vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir.

Gece öksürük krizi neden olur? Gece öksürük krizine ne iyi gelir?

Çok ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olarak da yaşanabilen öksürüğün birden fazla türü vardır. Öksürük, soğuk algınlığı, nezle ya da grip ile birlikte de görülebilir. Bazen bu rahatsızlıklar geçse de öksürük bir süre daha devam edebilir. En sık şüphe edilen öksürük türü geçmeyen öksürük de denilen ve üç haftayı geçtiği halde devam eden öksürük türüdür. Büyük sorunlara neden olabilme ihtimali vardır.

Gece öksürüğü çocuklarda ya da yetişkinlerde görülebilmektedir. Başka bazı semptomlarla birlikte görülmesi tehlikeli olarak kabul edilmiştir. Özellikle üç aydan küçük yaşta olan bebekler için ateş ile birlikte görülmesi başka hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu nedenle geçiştirilmemeli ve neden yaşandığının tespit edilebilmesi, en kısa sürede tedaviye başlanabilmesi için doktora başvurulmalıdır.

Kuru ve balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer? Kuru ve balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer?

Doktor tarafından uygulanacak olan tedavi yöntemleri hamilelerde, çocuklarda ya da yetişkinlerde farklılık gösterebilir. Öncelikle hangi nedene bağlı gece öksürüğünün oluştuğu belirlenmelidir. Bazı hastalıklarla birlikte de görülebilen gece öksürük krizlerinin önüne geçebilmek için genel olarak ilaç tedavisi uygulanır.

Gece öksürük krizi neden olur?

Özelikle gece görülen öksürükler gece öksürüğü olarak da isimlendirilmiştir. Uykuya yakın olan zamanlarda başlar ve kişinin uyku düzenini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu öksürük türünün kontrol altına alınabilmesi için en kısa süre içinde bir doktora danışılmalı ve onun uygun gördüğü tedavi süreci ihmal edilmemelidir.

Geçmeyen öksürüğün nedenleri nelerdir? Geçmeyen öksürüğün nedenleri nelerdir?

Yatar pozisyondayken kişinin solunum salgılarının boşaltılması zorlaşır. Bu nedenle akıntı birikir ve akıntı birikince de solunum salgılarının boşalması zorlanır. Akıntı birikmesi de gece öksürüğüne neden olur. Gece öksürük krizinin farklı nedenleri olabilir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen bir öksürük türüdür. Gece öksürüğünün ortaya çıkmasında şu gibi durumlar etken olabilir:

  • Grip
  • Alerjik reaksiyonlar
  • Soğuk algınlığı
  • Aşırı alkol ve sigara kullanımı
  • Reflü
  • Uyku apnesi
  • Astım
  • Kronik solunum yolu rahatsızlıkları

Gece öksürük krizine ne iyi gelir?

Gece gelen öksürük krizine iyi gelen ya da gece öksürüğünün önüne geçebilmek için alınabilecek bazı önlemler vardır. Bu önlemlerin başında şunlar gelir:

  • Sıcak bitki çayları tüketmek
  • Sıcak bir duş almak (burundaki sekresyonları inceltir ve öksürüğü hafifletir)
  • Pastiller kullanmak
  • Geniz akıntısı nedeni ile ortaya çıkan öksürük bol sıvı tüketerek de önlenebilir.
  • Kalorifere ya da bir ısıtıcıya koyulan havlu ya da bir buhar makinesi ile yaşam alanını nemli tutmak
  • Kokulu banyo spreyleri ya da parfüm seçimlerinde dikkatli olmak ya da bu tür ürünleri kullanmaktan kaçınmak
  • Oda sıcaklığında sıvı tüketilmesi
  • Uyumadan önce ballı ılık süt içilmesi
  • Yüksek yastıkların tercih edilmesi
Öksürük nasıl geçer, öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer, öksürüğe ne iyi gelir?

Gece öksürük krizi nasıl geçer?

Gece öksürüğü ya da boğaz ağrılarının önüne geçebilmek ya da öksürüğü kontrol altına alabilmek için uygulanan tedavilerde çeşitli ilaçlar ya da yöntemler kullanılır. Bu yöntemler ve amaçlarından bazıları şunlardır:

  • Balgam sökücü ilaçlar kullanılarak mukus tabakasının yıkımı sağlanır. Balgam atılmasını sağlamak ve bu sayede öksürüğü hafifletmek amaçlanır.
  • Alerjik öksürükte antihistaminik grubundan ilaçlar da kullanılabilir.
  • Dekonjestan grubu ilaçlar kullanılarak ilacın uygulandığı bölgede bulunan kan damarları üzerinden etki etmesi hedeflenir.
  • Astıma bağlı olarak öksürük krizi yaşanıyorsa astım ilaçları da kullanılabilir.

Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi gece gelen öksürük krizlerinin önüne geçebilmek için de bilinçsizce ilaç kullanılması doğru değildir. Bu rahatsızlıktan kurtulabilmek için doktorun önerdiği tedavi yöntemleri ve ilaçlar kullanılmalıdır. Aksi takdirde çok ciddi rahatsızlıklara neden olunabilir.

Öksürüğü ne keser? Öksürüğü ne keser?

Öksürüğün üç haftadan daha uzun sürmesi normal olarak kabul edilmez. Uzman doktorlar üç haftayı geçtiği halde devam eden hatta günden güne daha da şiddetlenen öksürükler söz konusu olduğunda vakit kaybetmeden doktora danışılması gerektiğinin altını çizmektedirler.

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