Gece yarısı İBB önüne kadar kornalar eşliğinde konvoy yaptılar! Taksicilerden 'yolcu' tepkisi: "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Çok sayıda taksici gece yarısı bir araya geldi, İBB önüne kadar konvoy halinde kornalara basa basa protesto gerçekleştirdiler. Taksicilerin gündeminde yolcu alma sorunu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Açıklama yapan taksici İsmet Sarı, "Biz zaten yolcu alacağımız zaman araç sağdan gider, yolcu elini kaldırdığı zaman araca biner. En sol şeride atlayıp da aracın üzerine çıkmak nedir? En sol şeride atlayıp polisin arabayı alması nedir?" diye konuştu ve bundan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Sarı ayrıca "Tipini beğenmediğimiz, gaspa uğrayacağımız diye müşteri almadığımız zaman arabalarımız bağlanıyor" dedi. Taksicilerin İmamoğlu'na tepkisini ise Sarı "Almadığımız yolcular hakkında İmamoğlu beyefendi '153’ü ara, şikayet et' diyor. Ne oluyor? Bir resim çekiliyor, yarın öbür gün bizi çağırıyorlar, bir hafta ruhsatı askıya aldık. Böyle bir saçmalık olabilir mi?" sözleriyle ifade etti. İşte taksicilerin protestosu ve açıklamalarından ayrıntılar...

MECİDİYEKÖY'DEN FATİH'E KADAR KONVOY

Saat 00.00’da Şişli’de toplanan taksiciler Mecidiyeköy’den, Fatih’te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne kadar kornalara basarak konvoy oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan taksiciler son dönemde çok haksızlığa uğradıklarını ifade ederek, protesto eylemi gerçekleştirdiler.

“BUNA KİM EĞER ÇARE OLACAKSA O GELSİN”

Taksicilerin son dönemde çok fazla haksızlığa uğradığını savunan Ufuk Çarpar şu şekilde konuştu:

“Ben bazen kendi arabamla şahsi olarak kapatıyorum levhamı, taksi levhamı, çocuğumla beraber geziyorum. Beni almadın diye 153’ü arayıp şikayet et. Ya bu nedir? Biz zaten yolcu alacağımız zaman araç sağdan gider, yolcu elini kaldırdığı zaman araca biner. En sol şeride atlayıp da aracın üzerine çıkmak nedir? En sol şeride atlayıp polisin arabayı alması nedir? Biz bunlardan şikayetçiyiz. Buna kim eğer bir çare olacaksa o gelsin onunla konuşalım."

"Artık yeter. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz. İnsanları da düşünüyoruz. Biz yolları kapatmadan araçları sağa çekip size burada açıklama yapıyoruz. Biz hepimiz evimize rızık götürüyoruz. Kimse burada yanlış adam değil. Sabıkalı adam yok zaten burada. Alırken sabıka kaydı, idrarı, efendime söyleyeyim osu busu, alkol içen adam bile bu işi yapamıyor."

"TİPİNİ BEĞENMEDİĞİMİZ MÜŞTERİYİ ALMAYINCA ARABAMIZ BAĞLANIYOR"

Yaşadıkları sorunları dile getiren taksici İsmet Sarı şöyle konuştu:

“Yeri geliyor, büyükşehir belediyesi bizi 3 defa idrar testine gönderiyor. AMATEM'de 600 lira olmuş. 3 defa gönderdiğinde bin 800 lira para yapıyor. Başka yerde yaptıramıyoruz. Tipini beğenmediğimiz, gaspa uğrayacağımız diye müşteri almadığımız zaman arabalarımız bağlanıyor.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: BÖYLE SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?

Bizim de özel ihtiyaçlarımız oluyor. Biz ne sağa çekip yemek yiyebiliyoruz. Ne tuvalet lavabo ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Ama almadığımız yolcular hakkında İmamoğlu beyefendi '153’ü ara, şikayet et' diyor. Ne oluyor? Bir resim çekiliyor, yarın öbür gün bizi çağırıyorlar, bir hafta ruhsatı askıya aldık. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizi bu hale getirenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur."

Protesto eylemini gerçekleştiren taksici grup kornalara basarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

(İHA)

