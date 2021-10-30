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  4. Gece yarısı korkutan görüntü! 50 bin TL'lik motosikleti böyle çaldı

Gece yarısı korkutan görüntü! 50 bin TL'lik motosikleti böyle çaldı

30.10.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tanınmamak için beyaz çarşaf giyerek gece yarısı sokağa çıkan hırsız, güvenlik kamerasına yakalansa da park halindeki 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı. O anların tamamı kameraya yansıdı.

Bursa Merkez Yıldırım ilçesinde onbinlerce lira değerindeki motosikleti çalınan vatandaş güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şaşkınlıktan neye uğradığını şaşırdı. İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş kamera görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını anladı. Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye bembeyaz bir çarşamba dolandığı görüldü.

KAMERALAR SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Sokakta bembeyaz çarşaf içinde bir hayalet gibi yürüyen hırsızın bembeyaz çarşafa dolanmış şekilde motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk defa hayalet hırsız görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

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(İHA)

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Bursa
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