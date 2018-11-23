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Gece yarısı pompalı dehşeti! Evden çıkmaya bile zamanı olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 00:22 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Çetin D., tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü. Emine D.'nin tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmeye çalışırken vurulduğu öğrenildi.

Gece yarısı pompalı dehşeti! Evden çıkmaya bile zamanı olmadı

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde oturan Çetin D. (28) ile Emine D. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışma büyüyünce Çetin D. evi terk etmeye çalışan eşi Emine D.'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Çetin D. gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kırıkhan cinayet

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