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Geçen yıl hayatını kaybeden Turan Özdemir'in son filmi, 14 Haziran'da gösterimde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

 GEÇEN yıl yaşamını yitiren oyuncu Turan Özdemir'in rol aldığı 'Bekçi' filmi, 14 Haziran Cuma günü gösterime girecek.

Geçen yıl hayatını kaybeden Turan Özdemir'in son filmi, 14 Haziran'da gösterimde

Mehmet KURT / İZMİR, (DHA) - GEÇEN yıl yaşamını yitiren oyuncu Turan Özdemir'in rol aldığı 'Bekçi' filmi, 14 Haziran Cuma günü gösterime girecek.
Durmuş Akbulut'un yönetmenliğinde, ilk gösterimi 37'nci İstanbul Film Festivali'nde ikincisi 29'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirilen 'Bekçi' adlı film, 15 Ocak 2018 tarihinde 66 yaşında evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Türk seyircisinin 'Dondurmam Gaymak' adlı filmle tanıdığı, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Turan Özdemir'in son filmi. Fantastik, dram ve komedi türlerini birleştiren yerli film Bekçi'nin, oyuncu kadrosunda Turan Özdemir'in yanısıra Koray Ergun, Pelin Ermiş, Serhan Süsler, Uğur Karabulu, Engin Çelik, Sencar Sağdıç, Ali Sinan Demirkale, Fırat Turgut, Neşe Arat gibi isimler bulunuyor. Özdemir filmde kasaba mezarlığında bekçilik yapan 'Salih' adlı karakteri canlandırdı. Büyük bölümü kasvetli gece sahnelerinden oluşan filmde, karanlık fobisine engel olamayan Turan Özdemir'in çekimleri sık sık ertelettiği ve yapım boyunca uyumakta zorluk çektiği öğrenildi.
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Geçen yıl hayatını kaybeden Turan Özdemir'in son filmi, 14 Haziran'da gösterimdeGeçen yıl hayatını kaybeden Turan Özdemir'in son filmi, 14 Haziran'da gösterimdeGeçen yıl hayatını kaybeden Turan Özdemir'in son filmi, 14 Haziran'da gösterimdeGeçen yıl hayatını kaybeden Turan Özdemir'in son filmi, 14 Haziran'da gösterimde

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