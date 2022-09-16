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  4. Geceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandı

Geceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandı

16.09.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana geldi. Mısır sapı balyalarının yanmasıyla gece adeta gündüze döndü. Yaklaşık 6 saat boyunca süren yangının sonucunda 25 bin ton mısır sapı balyası kül oldu. Yangın nedeniyle zararın 30 milyon lirayı bulduğu ileri sürüldü. Öte yandan Jandarma ekiplerinin yangının çıkış nedenine yönelik araştırma yaptığı öğrenildi.

Geceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandı

Yangın, saat 16.00 sularında İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde başladı. Yaklaşık 6 saattir süren balya yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan görüntülendi. Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen mısır sapı balyalarının termik santrallere yakıt olarak verilmek üzere hazırlanıp istiflendiği belirtilirken ilk belirlemelere göre 25 bin ton mısır sapı balyasının yandığı iddia edildi.

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30 MİLYON LİRALIK ZARAR

Zararın şu ana kadar 30 milyon TL’yi bulduğunu aktaran bir firma görevlisi söndürme çalışmalarının sürdüğünü zararın çok büyük boyutta olduğunu söyledi.

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YANMAYANLAR KURTARILMAYA ÇALIŞILDI

Bölgede yangından zarar görmemiş olan mısır sapı balyaları tırlara yüklenerek kurtarılmaya çalışılırken AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olumsuz bir duruma karşın nöbeti söndürüyor. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine yönelik araştırma yapıyor. (İHA)

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yangın Balya Mısır gece
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