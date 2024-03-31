Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi? Geçici kimlik belgesi nereden alınır?

Gerek toplumun huzuru gerekse demokrasinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilinmesi için insanların seçim gününde oy kullanması gerekir. Oy kullanmak bireylere tanınan bir hak olmakla birlikte vatandaşlık görevi olarak da bilinmektedir. Seçim dönemlerinde bireylerin oy kullanabilmesi için yanlarında bazı belgelerin olması gerekmektedir. Bu belgelerin neler olduğu YSK tarafından belirlenmiştir.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendine özgü bir kimlik belgesine sahip olması önemlidir. Bu belgeler kişilere özeldir ve üçüncü kişiler tarafından kullanılamamaktadır. Kimliğin kaybolması, eskimesi ya da çalınması gibi durumlarda kimlik yenileme veya kimlik çıkartma işlemlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Bireyler yeni kimlik için başvuruda bulunduklarında yeni kimlikleri ellerine ulaşana kadar kendilerine belirli bir süre dâhilinde kullanabilecekleri bir belge verilir. Geçici kimlik belgesi olarak da tabir edilen bu belgeler aslı gibi kullanılabilir özellik taşır. Bireyler seçim gününde geçici kimlik belgesi ile oy kullanma hakkına sahiptir.

Geçici kimlik belgesi nereden alınır?

İnsanlar çeşitli sebeplerden ötürü kimlik belgelerini kaybedebilir ve yerine yenisinin çıkartılmasını talep edebilir. Yeni kimlik başvurusunun İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Bu yetkili mecralara başvuru yapıldığında yeni kimlik çıkartılana kadar, aslı yerine kullanılabilen geçici kimlik belgesi verilmektedir.

Ancak bu belge isminden de anlaşılabileceği gibi geçici bir süre için kullanılabilmektedir. Bu süre genel olarak 15 günü kapsamaktadır. Yeni kimlik belgesi hazır olduğunda bireylerin ikametgâh adreslerine posta yolu ile gönderilmektedir. Yeni kimlik gelene kadar geçici nüfus cüzdanıyla tüm işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir.

Oy kullanmak için gerekli belgeler nelerdir?

Seçim gününde oy kullanım hakkına sahip olan bireylerin oy kullanım esnasında bazı belgeleri yanlarında bulundurması oldukça önemlidir. Bu noktada hangi belgelerle oy kullanılır konusu ayrı bir öneme sahiptir.

Oy kullanmak için gerekli belgeler arasında seçmen bilgi kâğıdı (getirilmesi zorunlu değil) ve seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan ve kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki bir belge vardır. 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre ise sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan;

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

Geçici Kimlik Belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

Pasaport,

Evlenme cüzdanı,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi,

Hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.





