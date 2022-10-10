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Geçici kimlik belgesi ile yurt içi uçuş yapılır mı? Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi?

10.10.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Türk vatandaşı geçerli sebepler göstererek kimlik kartı yenileme ya da değiştirme için başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Başvuru sırasında kullandığı mevcut kimlik kartını nüfus müdürlüğüne teslim eder. Müdürlükte eski kimlik delinerek geçersiz hale getirilir. Yeni kimlik gelene kadar ise eğer kişi talepte bulunursa kendisine bir geçici kimlik belgesi verilir.

Geçici kimlik belgesi ile yurt içi uçuş yapılır mı? Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi?

İçindekiler

  • Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi?
  • Geçici kimlik belgesi ile yurt içi uçuş yapılır mı?

Yeni kimlik kartı için başvuru süreci nüfus müdürlüklerine resmi internet sitesi üzerinden ya da ALO 199 çağrı merkezi hattı aracılığı ile alınan randevu ile başlar. Randevu verilen tarih ve saatten önce diğer tüm şartların yerine getirilmesi gerekir. İstenen belgelerle randevuya gidilerek başvuru yapılır.

Nüfus müdürlüğü başvuruyu değerlendirmeye alır. Değerlendirme sırasında hiçbir sorun ya da engel çıkmazsa yeni kimlik kartının çıkartılması için işlemler başlatılır. Kişinin önceki mevcut kimlik kartı da başvuru sırasında alınıp kullanılmaz hale getirilir. Kişi bu süreci kimlik kartı olmadan geçirmek durumundadır.

Ancak talebi söz konusu olursa nüfus müdürlüğü kişiye geçici kimlik belgesi verir. Bu belge tüm kurum ve kuruluşlarda, resmi işlemlerde kimlik yerine geçebilme özelliğine sahiptir. İki hafta süreli olarak verilir. Yeni kimlik teslim edildiği anda geçerliliğini kaybeder.

Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi?

Belediyelerde, okullarda, hastanelerde, sınava girerken gibi birçok yer ve durumda geçici kimlik belgesini kimlik kartı yerine kullanmak mümkün olur. Geçici kimlik belgesi seyahatlerde de kimlik yerine geçebilir. Aynı geçerlilik uçağa binileceği zaman da söz konusudur.

Geçici kimlik belgesi ile yurt dışına çıkılır mı? Geçici kimlik belgesi ile vize alınabilir mi?Geçici kimlik belgesi ile yurt dışına çıkılır mı? Geçici kimlik belgesi ile vize alınabilir mi?

Geçici kimlik belgesi ile yurt içi uçuş yapılır mı?

Kimlik kartı ile girilebilen ve vize istemeyen tüm ülkelere geçici kimlik belgesi ile gidebilmek mümkündür. Aynı şekilde yurt içi seyahatlerde de geçici kimlik belgesi kimlik kartı yerine kullanılabilir.

Kişinin yeni kimlik kartının gelmesini beklerken yurt içinde seyahat etme durumu ortaya çıkabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda nüfus müdürlüğünden başvuru esnasına geçici kimlik belgesi talep edilmiş olmalıdır.

Alınan geçici kimlik belgesi ile yurt içi uçuşlarında seyahat etmek mümkün olur.

Geçici kimlik belgesi nedir? Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?Geçici kimlik belgesi nedir? Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?


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