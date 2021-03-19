HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Geçmeyen baş ağrısı varsa dikkat! Uzman isim uyardı

Geçmeyen baş ağrısı varsa dikkat! Uzman isim uyardı

19.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, "Beyin hastalıkları ile ilgili en uyarıcı semptom, baş ağrısıdır. Ağrı kesicilere yanıt vermeyen, geceleri uykudan uyandıran şiddetli bir baş ağrısı görmezden gelinmemeli ve nöroloji hekimine başvurulmalı" dedi.

Geçmeyen baş ağrısı varsa dikkat! Uzman isim uyardı

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, 15-21 Mart Dünya Beyin Farkındalığı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Özlece, beyin hastalıkları ile ilgili en uyarıcı belirtinin baş ağrısı olduğunu söyleyerek, "Ağrı kesicilere yanıt vermeyen, geceleri uykudan uyandıran şiddetli bir baş ağrısı görmezden gelinmemeli ve nöroloji hekimine başvurulmalı. Beyin hastalıkları, kronik ve iyileşme potansiyeli düşük hastalıklar olduğu için beynimizi korumak büyük önem taşıyor" dedi.

'ALZHEİMER YAYGIN ŞEKİLDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI'

Nörolojik hastalıkların dünyada çok yaygın görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Özlüce, "Baş ağrısı, dünyada ve ülkemizde en sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar arasında. Beyin damar hastalıklarından da inme ve beyin kanamaları, ölüm oranı yüksek hastalıklar arasında ikinci sırada bulunuyor. Son yıllarda Alzheimer hastalığı da çok yaygın şekilde görülmeye başladı. Baş ağrıları ‘primer’ ve ‘sekonder’ olarak iki gruba ayrılıyor. Primer, yani birinci baş ağrıları beyinle ilgili olabiliyor. Sekonder ağrılar, genellikle başka bir hastalığın belirtisi olarak kendini gösteriyor. Örneğin migren ve gerilim türü baş ağrıları birinci gruba giriyor. Bu hastalıklar sık görülmesine karşın yeterince önemsenmiyor. Düzenli tedavi edilmediğinde de başka rahatsızlıklara da neden olabiliyor" diye konuştu.

BAŞ AĞRISINA EŞLİK EDEN BULGULAR

Beyin hastalıkları ile ilgili en uyarıcı işaretin baş ağrısı olduğunu vurgulayan Özlüce, şunları kaydetti:

"Beyin hasarını işaret eden bazı bulgular var. Hem hasta hem de hekimin hayati önem taşıyan bu işaretleri atlamaması gerekiyor. Beyin hastalıkları ile ilgili en uyarıcı semptom, baş ağrısıdır. Çok sık görülen, ağrı kesicilere yanıt vermeyen, geceleri uykudan uyandıran şiddetli ağrıları hiçbir zaman es geçmemeli. Bununla birlikte ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, çift görme, epilepsi nöbetleri bizim için önem taşıyor. Kolda ve bacakta karıncalanmalar, güçsüzlük, uyuşukluk da gözlenmesi gereken belirtiler arasında. Bu durumda en acil şekilde nörolojik hekime başvurulması gerekiyor. Çünkü zaman geçtikçe beyin hücreleri çok ciddi hasar alabilir" ifadesini kullandı.

Belli yaşın üzerindeki unutkanlığın beyin hasarına işaret ettiğini söyleyen Özlüce, "50 yaş üzerindeki kişilerdeki unutkanlığı ciddiye alıyoruz. Unutkanlığa birçok şey neden olabilir. Unutkanlığın çok sık görülmesi durumunda nörolojik tedavi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
TÜİK verileri ortaya çıkardı: Artış devam ederse 2080 yılında...TÜİK verileri ortaya çıkardı: Artış devam ederse 2080 yılında...
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve çalışmaları neler?

Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve çalışmaları neler?

Genital ülser oluştu! Koronavirüsün bu yan etkisi ilk defa görüldü

Bu yan etkisi ilk defa görüldü! Tuvalette otururken...

TÜİK verileri ortaya çıkardı: Yaşlı nüfus artıyor, ortanca yaş grubu değişiyor!

TÜİK verileri ortaya çıkardı: Artış devam ederse 2080 yılında...

Mide kanseri nedenleri, belirtileri ve önlemek için yapılması gerekenler

Bu hastalıkta kilolu ve sigara içenler yüksek risk grubunda!

Koronavirüs kalp damarlarında ani tıkanıklığa neden oluyor! Tedaviye rağmen göğüs ağrısı devam ediyorsa dikkat!

Koronavirüs tedavisine rağmen göğüste ağrı devam ediyorsa dikkat

Bu besinler bitkinlik ve tükenmişlik hissini yok ediyor!

Pandemide bu besinlerle yenilenmek mümkün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.