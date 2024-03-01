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    4. Geçmeyen öksürüğe dikkat! KOAH veya kanserin habercisi... "Zaman kaybetmeden tedaviye başlanmalı"

    Geçmeyen öksürüğe dikkat! KOAH veya kanserin habercisi... "Zaman kaybetmeden tedaviye başlanmalı"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.03.2024 07:58
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    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, genellikle solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu öksürüğün bazen yaşamı tehdit eden önemli hastalıkların belirtisi olabileceğini bu nedenle uzun süre geçmeyen öksürük şikayetlerinde altta yatan nedenin mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.

    Bu kış influenza, adenovirüs, RSV derken birçok virüsün neredeyse ara vermeden hastalıklara neden olduğunu dolayısıyla hastalarda uzayan, inatçı öksürüğe de yol açtığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, “Geçmeyen öksürükler kimi zaman yalnızca bir gribal enfeksiyonun uzamasına bağlı olabilirken kimi zaman KOAH veya kanser gibi önemli hastalıkların habercisi de olabildiğinden tedbiri elden bırakmamakta fayda bulunuyor” dedi.

    Öte yandan Dr. Yılmaz, uzun süreli geçmeyen öksürükler hakkında şu önerilere yer verdi:

    “Öksürük, hava yollarının temizlenmesini ve alt solunum yollarına yabancı maddelerin girmesini önleyen önemli bir savunma mekanizmasıdır. Solunum yolumuza kaçan bir yabancı cisim, mikrop, virüs, toz, polen ve oluşan fazla ifrazat bu yolla atılır. Ancak uzun süren inatçı öksürükler, akciğerler ile ilgili ciddi sorunların habercisi de olabilir. Nadir olmamakla birlikte, akciğer dışı bazı hastalıklar da öksürüğe yol açabilir.”

    3 HAFTAYI GEÇİYORSA ARAŞTIRILMALI

    öksürük

    Zatürre, akciğer kanseri, tüberküloz ve KOAH gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar ve sigara kullanımının da kronik öksürüğe yol açabildiğini kaydeden Dr. Yılmaz, “Öksürük ortalama olarak 3 haftayı geçtiğinde ‘uzun süreli’, 8 hafta sürdüğünde ise ‘kronik’ olarak adlandırılır. Ancak gribal enfeksiyona yakalanmış hastaların ortalama 3 haftayı geçen öksürük şikayetlerinin de dikkate alınması gerekir. Özellikle, yüksek ateş ve uzamış öksürüklerde zatürreden şüphe edilmesi gerekir” dedi.

    ASTIM, KRONİK ÖKSÜRÜK SEBEBİ

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    Kronik öksürüğün en sık görülen nedenlerinden biri olan astım hastalığının normalde hırıltı, göğüste sıkışma, nefes darlığı ve öksürük ile kendini gösterdiğini kaydeden Dr. Yılmaz, “Astımda mutlaka nefes darlığı olmak zorunda değildir. Sadece öksürükle seyreden astımlar da vardır. Özellikle geceleri başlayan, uykudan uyandıran, efor ile gelen bir öksürük ilk anda astımı akla getirir” diye konuştu.

    AKCİĞER KANSERİNİN HABERCİSİ OLABİLİR

    akciğer

    Akciğer kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu ve dünyadaki sigara tüketiminin artması ile beraber artık kadınlarda görülme sıklığının da artış gösterdiğini anlatan Dr. Yılmaz, “Akciğer kanserini haber veren öksürük, özellikle sigara içimine bağlı olarak değerlendirildiğinde ne yazık ki hastalığın tanısında gecikmeye yol açar” diyerek uzun süre öksürük şikayetleri geçmeyen hastaların akciğer kanseri yönünden de araştırılması gerektiğini belirtti.

    ERKEN TANI TEDAVİYE İMKAN SAĞLIYOR

    KANSER4

    Uzun süren öksürük şikayetinin ciddiye alınarak zaman kaybetmeden tedaviye başlanmasının, kimi zaman tedaviyi kolaylaştırmasının yanı sıra hastanın yaşam konforuna hızla geri kavuşmasına imkân tanıdığını kimi zaman ise hayat kurtarıcı olabildiğini ifade eden Yılmaz, “Öksürüğün süresi nedeni açısından önemlidir. Birkaç gün içinde kendiliğinden gerileyen öksürük yakınması genellikle tedaviye gerek olmayan basit bir gribal durumlara bağlı iken, özellikle 3 haftadan uzun süren öksürük yakınması olan hastaların bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir. Bu gibi durumlarda tedavide ilk adım muayene, hasta öyküsünün alınması ve nedenin belirlenmesine yönelik tetkiklerin yapılmasıdır. Bunların dışında gerekli görüldüğü takdirde akciğer tomografisi ve bronkoskopi gibi ileri tedavi yöntemlerine de başvurulabilir” dedi.
    (İHA)

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