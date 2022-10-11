Geçmeyen sivilceleriniz varsa altında yatan neden ciddi olabilir! Evde bir bardak su ile tiroid hastalığınızı tespit edin

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyor. Ancak sivilce gibi çeşitli cilt sorunları pürüzsüz cildin önüne geçiyor. Sivilcelerin stresten, zararlı yiyeceklerden kaynaklandığı bilinse de sivilcelerin altında yatan neden hastalıklar da olabiliyor. Tüm vücudun çalışma sistemini etkileyen tiroid bozuklukları sivilcelere neden oluyor. Yetişkin aknenizin nedeni tiroidiniz olabilir ve bunu evde yapacağınız basit bir testle kontrol edebilirsiniz.
Tiroid, bir kişinin boynunun arkasında bulunan bir bezdir. Tiroidin temel rolü, bir kişinin metabolizmasını kontrol eden hormonları salgılamaktır. Diğer bir önemli unsur, potansiyel olarak cilt aknenizin nedeni olan cilt işlevindeki rolüdür.
Amerikan Klinik Endokrinoloji Derneği'ne göre, tiroid sorununuz olup olmadığını kontrol etmenin yolları arasında bir bardak su yutmak yer alır. Yutarken boynunuza bakın ve herhangi bir şişkinlik veya çıkıntı olup olmadığını kontrol edin. Bu bölgede herhangi bir şişkinlik veya çıkıntı görürseniz doktorunuza görünün" diye belirtiliyor.
"Büyümüş bir tiroid beziniz veya bir tiroid nodülünüz olabilir ve kanser olup olmadığını veya tiroid hastalığı tedavisinin gerekli olup olmadığını belirlemek için kontrol edilmelidir."
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