Geçmeyen sivilceleriniz varsa altında yatan neden ciddi olabilir! Evde bir bardak su ile tiroid hastalığınızı tespit edin

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyor. Ancak sivilce gibi çeşitli cilt sorunları pürüzsüz cildin önüne geçiyor. Sivilcelerin stresten, zararlı yiyeceklerden kaynaklandığı bilinse de sivilcelerin altında yatan neden hastalıklar da olabiliyor. Tüm vücudun çalışma sistemini etkileyen tiroid bozuklukları sivilcelere neden oluyor. Yetişkin aknenizin nedeni tiroidiniz olabilir ve bunu evde yapacağınız basit bir testle kontrol edebilirsiniz.

NETİROİD NEDİR VE NEDEN YETİŞKİN SİVİLCELERİNİ ETKİLER?

Tiroid, bir kişinin boynunun arkasında bulunan bir bezdir. Tiroidin temel rolü, bir kişinin metabolizmasını kontrol eden hormonları salgılamaktır. Diğer bir önemli unsur, potansiyel olarak cilt aknenizin nedeni olan cilt işlevindeki rolüdür.

EVDE TİROİD TESTİ NASIL YAPILIR?

Amerikan Klinik Endokrinoloji Derneği'ne göre, tiroid sorununuz olup olmadığını kontrol etmenin yolları arasında bir bardak su yutmak yer alır. Yutarken boynunuza bakın ve herhangi bir şişkinlik veya çıkıntı olup olmadığını kontrol edin. Bu bölgede herhangi bir şişkinlik veya çıkıntı görürseniz doktorunuza görünün" diye belirtiliyor.

"Büyümüş bir tiroid beziniz veya bir tiroid nodülünüz olabilir ve kanser olup olmadığını veya tiroid hastalığı tedavisinin gerekli olup olmadığını belirlemek için kontrol edilmelidir."

YETİŞKİNLERDE ÇIKAN SİVİLCELERİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Varsa hipotiroidizmi tedavi edin

Hormonlarınızı dengeleyin

Takviyeler alın

Bağırsak sağlığınıza dikkat edin

Stresi azaltın

Diyetinizi geliştirin

Daha fazla su için

Yüksek kaliteli C vitamini serumu kullanın.

HİPERTİROİDİ BELİRTİLERİ

Çarpıntı

Yüksek tansiyon

Terleme

Sinirlilik

Huzursuzluk

Sıcak ve nemli deri

Sıcağa tahammülsüzlük

Kilo kaybı (İştahın iyi olmasına rağmen zayıflama)

Ellerde titreme

Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme

Derinin incelmesi

Geçmeyen ishal

Göz bulguları (gözlerde büyüme)

Parlak ışığa duyarlılık

Uykusuzluk

Adet düzensizliği, adet görememe

Guatr (Tiroid bezinin büyümesi)

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ