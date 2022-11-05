HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Geçtiğimiz günlerde suikast girişimine maruz kalmıştı! İmran Han'ın konuşmalarına yasak getirildi

Geçtiğimiz günlerde suikast girişimine maruz kalmıştı! İmran Han'ın konuşmalarına yasak getirildi

05.11.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA) tarafından 'devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu' gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına yasak getirildi. 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti.

Geçtiğimiz günlerde suikast girişimine maruz kalmıştı! İmran Han'ın konuşmalarına yasak getirildi

PEMRA'dan yapılan açıklamada, Han’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, Han’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceğine, halk arasında nefret oluşturabileceğine işaret edildi.

İmran Han’ın ifadelerinin çok sayıda yasayı ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, karara uymayan televizyon kanallarının lisanslarının askıya alınabileceği belirtildi.

PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

HAN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

ccc

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

ORDUDAN KINAMA GELMİŞTİ

PTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek, "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim." diye konuşmuştu.

Han, İslamabad'a yürüyüş başlattığında bu kişilerin halkın yoğun katılımını gördüğünü belirterek, bu sebeple kendisinin öldürülmek istendiğini aktarmıştı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Han’ın kuruma yönelik ifadeleri "sorumsuzca iddialar" olarak nitelendirilerek, bunlar güçlü şekilde kınanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir aile ve mürettebattan hiç kurtulan olmadıBir aile ve mürettebattan hiç kurtulan olmadı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den savaşla ilgili kritik sözler! 'Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar'Rusya Devlet Başkanı Putin'den savaşla ilgili kritik sözler! 'Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar'
Şeytanın aklına gelmez! Buldukları yöntemle milyonluk vurgun yaptılarŞeytanın aklına gelmez! Buldukları yöntemle milyonluk vurgun yaptılar
Anahtar Kelimeler:
Pakistan İmran Han

En Çok Okunan Haberler

Eski nişanlısına kimyasal dökmüştü! 'İstenen ceza, bir ilk'

Eski nişanlısına kimyasal dökmüştü! 'İstenen ceza, bir ilk'

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

AK Partili isimden asgari ücret, EYT, memur ve emekli maaşı açıklaması

AK Partili isimden asgari ücret, EYT, memur ve emekli maaşı açıklaması

Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Mansur Yavaş'tan ses getirecek karşılık!

Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Mansur Yavaş'tan ses getirecek karşılık!

Perinçek'ten çok konuşulacak 'Kandil' sözleri! "Türkiye hazır" mesajı

Perinçek'ten çok konuşulacak 'Kandil' sözleri! "Türkiye hazır" mesajı

İlginizi Çekebilir

Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı! Şaşıranlara inanamadı

Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı! Şaşıranlara inanamadı

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.