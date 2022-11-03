Son dakika | Eski başbakan İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

Eski başbakana suikast girişimini dünya 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu. Pakistan'ın eski lideri İmran Han’ın konvoyuna açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Yakalanan saldırgan çevredekiler tarafından linç girişimine uğrarken canını zor kurtardı.

ERKEN SEÇİM İÇİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDEYDİ

Olay, Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Wazirabad kentinde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan saldırgan tüfekle ateş açtı. İmran Han saldırıda bacağından yaralandı.

Han'ın destekçileri saldırıyı 'suikast girişimi' olarak niteledi.

İmran Han, erken seçim için protesto yürüyüşü gerçekleştiriyordu.

KALAŞNİKOFLU SALDIRI

Pakistan’da yayın yapan Dawn gazetesi, saldırganın AK-47 tipi tüfekle ateş açtığını, Han’ın 3 ya da 4 kez bacağından vurulduğunu bildirdi.

SALDIRGAN LİNÇTEN ZOR KURTULDU!

Han'a yönelik saldırıyı düzenleyen kişiye çevredekiler linç girişiminde bulundu.

SUİKAST GİRİŞİMİ KAMERADA

Saldırganın İmran Han'a suikast girişimini düzenlediği anlar objektifler tarafından saniye saniye görüntülendi.

