Son dakika | Eski başbakan İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada

Eski başbakana suikast girişimini dünya 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu. Pakistan'ın eski lideri İmran Han’ın konvoyuna açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi. Yakalanan saldırgan çevredekiler tarafından linç girişimine uğrarken canını zor kurtardı.
Olay, Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Wazirabad kentinde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan saldırgan tüfekle ateş açtı. İmran Han saldırıda bacağından yaralandı.
Han'ın destekçileri saldırıyı 'suikast girişimi' olarak niteledi.
İmran Han, erken seçim için protesto yürüyüşü gerçekleştiriyordu.
Pakistan’da yayın yapan Dawn gazetesi, saldırganın AK-47 tipi tüfekle ateş açtığını, Han’ın 3 ya da 4 kez bacağından vurulduğunu bildirdi.
Han'a yönelik saldırıyı düzenleyen kişiye çevredekiler linç girişiminde bulundu.
Saldırganın İmran Han'a suikast girişimini düzenlediği anlar objektifler tarafından saniye saniye görüntülendi.