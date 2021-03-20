GeForce Now yeni bir zam daha aldı

Bu hizmetin ülkemizde 75TL’lik etiketle kullanıma sunulması büyük tepki çekti. Hatta pek çok oyuncu sosyal medya üzerinden Nvidia’yı topa tuttu. Hal böyle olunca Nvidia’da suçu Türkiye’deki partneri Turkcell’e attı.

Fakat geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Nvidia, Türkiye’deki fiyatları indirmek yerine yurt dışındaki fiyatlara zam yaparak aradaki absürt farkı kapattı.

Normal şartlarda yurt dışındaki üyelik 5 dolar olduğu için 35 – 40 TL gibi bir rakama denk düşüyordu.

Nvidia Türkiye’deki fiyat politikasını güncellemek yerine yurt dışındaki fiyatlarına zam yaparak ilginç bir hamleye imza attı.

GeForce Now’ın 5 dolar olan yurt dışı fiyatına yüzde yüz zam yapıldı. Böylece Founders olarak nitelendirilen üyeliğin ücreti de 10 dolar oldu. Yani başka bir değişle yurt dışı GeForce Now fiyatı da 75 TL civarına yükseldi.

Bunun gerçekten çok ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası GeForce Now’ın bu fiyatlarla Türkiye’de başarılı olması çok ama çok zor. Keza bu paraya sadece bulut hizmeti aldığınızı da unutmamanız gerekiyor. Yani oyunları yine ayrıca para verip alıyorsunuz.

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