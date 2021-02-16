GeForce RTX 3060 ortaya çıktı

NVidia’nın yeni ekran kartı 12 GB GDDR6 belleğe sahip. Diğer teknik özellikleri 13 shader TFLOPS, 25 RT TFLOPS ve 101 Tensor TFLOPs. CUDA çekirdekleri 3584, artırılmış saat hızı 1.78 GHz ve standart saat hızı 1.32 GHz.

Genel olarak RTX 3060 Ti’dan performans tarafında çok da aşağı kalır bir yanı yok. Zaten fiyat tarafıyla da bunu belli ediyor. Nvidia RTX 3060 Ti’ı 399 dolardan satışa çıkarmıştı. RTX 3060’ın fiyatı ise abisinden 70 dolar daha ucuz. Yani 329 dolar. Elbette bu ekran kartının yurt dışı fiyatı. Peki bu kart ülkemizde kaç TL’den satılacak?

İŞTE RTX 3060'IN TÜRKİYE FİYATI

Nvidia’nın Türkiye sitesinde RTX 3060 fiyatının 3200 TL’den başlayacağı söyleniyor. Elbette RTX 3060 gerçekten bu fiyattan gelir mi gelmez mi bunu zaman gösterecek.

Şu sıralar döviz kurlarında önemli düşüşler yaşanıyor. Dolayısıyla ekran kartı tarafında da fiyatların beklenenden düşük olması çok da sürpriz olmaz.

Fakat son dönemde artan kripto para kazıları nedeniyle ekran kartları dolar bazında zamlanmış durumda. Özellikle de üst seviye ekran kartları için istenen meblağlar hiç de azımsanacak türden değil. Elbette bu işin bir de üretim tarafı var. Halihazırda hem Nvidia, hem de AMD TSMC’nin önünde kuyruğa girmiş durumda. Görünen o ki arz talep dengesi çoktan bozuldu.

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