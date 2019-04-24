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Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası'ndan Mecliste konser

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 12:44 | Son Güncelleme

Edirne'de 17 ilköğretim okulundan seçilen; şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere kapsamlı bir müzik eğitimi alan 55 çocuk, Mecliste konser verdi

Edirne'de 17 ilköğretim okulundan seçilen; şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere kapsamlı bir müzik eğitimi alan 55 çocuktan oluşan "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" Mecliste konser verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye gelen konuk çocuklar katıldı.

Konserde, koro 12 eserle dinleyicilere müzik ziyafeti verdi.

Konser sonrasında orkestradaki çocukları tebrik eden Şentop, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve onlara hediye verdi.

"Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" isimli çatı projesi kapsamında hayata geçirildi.

Bu çerçevede hayata geçirilen "Geleceğim Sensin" projesi ile Edirne'nin farklı bölgelerindeki ilköğretim okullarında bir yetenek taraması yapıldı ve 17 okuldan 55 yetenekli öğrenciye, şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere, kapsamlı bir müzik eğitimi verildi.

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Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası Mustafa Şentop

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