Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan'dan 6'lı masa ortaklarına eleştiri! Sosyal medyadan paylaştı: 'Şaşırıyorum'

14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi'nden dikkat çeken açıklamalar geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Açıkçası son günlerde altılı masa paydaşlarının seçime dair değerlendirmelerini okudukça bir miktar şaşırıyorum" dedi.

6'lı masanın beklenen sinerjiyi yaratamadığını ifade eden Özcan, "Gerçek bu kadar açıkken bu sürece oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün değil" diye konuştu.

Özcan'ın açıklamasından satır başları:

"BİR MİKTAR ŞAŞIRIYORUM"

"Seçimlerden bu yana kendimce yaşadığımız süreci değerlendirmeye, durumu anlamaya gayret ediyorum. Açıkçası son günlerde altılı masa paydaşlarının seçime dair değerlendirmelerini okudukça bir miktar şaşırıyorum.

Elbette her siyasi parti seçim sonuçlarını kendi açısından değerlendirme hakkına sahiptir. Ancak kanaatimce bu değerlendirmeleri yaparken mümkün mertebe en doğruyu bulmaya çalışmak veya en azından süreci adaletli bir biçimde analiz ederek konuşmak zorundayız.

"DOĞRU YERE VARMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Hepimiz bir önceki seçimde alınan sonuçları da seçimden önce yapılan anketleri de biliyoruz. Bu sonuçlara bakınca altılı masanın beklenen sinerjiyi yaratamadığını görmek hiç de zor değil. Gerçek bu kadar açıkken bu sürece oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün değil.

"AĞIR BİR YENİLGİ ALDIĞIMIZ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Evet şartlar eşit değildi, ciddi bir dezenformasyon vardı, devlet gücü açıkça iktidar için kullanıldı. Hepsi kabul. Ancak bu bizlerin muhalefet olarak ağır bir mağlubiyet aldığımız gerçeğini değiştirmiyor.

Bu tür bence adaletli olmayan analiz ve söylemler özellikle bu süreçte büyük fedakarlıklarda bulunan siyasi partileri ve kitlelerini sadece daha fazla rahatsız eder.

Unutmayalım ki ne ilk ne de son kez bir ortaklaşma yaşadık.

Bu sistem olduğu sürece ittifaklar kurmaya, asgari bir demokrasi perspektifi yakalayabilmek için birliğe ihtiyacımız olacak.

O nedenle lütfen süreci değerlendirirken; makulü söylemeye, masaya katkımıza ilişkin samimi bir özeleştiri yapmaya, önemli fedakarlıklarda bulunan ortaklarımızı daha fazla rencide etmemeye özen gösterelim.

Ayrıca doğru bir tahlil, gerçek bir değişimin ve yenilenmenin de önünü açabilir."

Seçimlerden bu yana kendimce yaşadığımız süreci değerlendirmeye, durumu anlamaya gayret ediyorum.



Açıkçası son günlerde altılı masa paydaşlarının seçime dair değerlendirmelerini okudukça bir miktar şaşırıyorum.



Elbette her siyasi parti seçim sonuçlarını kendi açısından… — Serkan Özcan (@serkanozcan1) June 27, 2023



