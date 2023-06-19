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Gelen haberler endişelendirmişti! Konya'daki 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü böyle kurtarılacak

19.06.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki "Dünyanın nazar boncuğu" olarak nitelenen Meke Gölü'yle ilgili gelen bazı haberler endişelendirmişti. Bir süre önce tamamen kuruyan Meke Gölü'nü kurtarma çalışmaları çerçevesinde ise önemli bir adım atılacak. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin Karapınar ilçesine 2021 yılında yaptığı ileri derece biyolojik atık su arıtma tesisine entegre olarak yapılacak su taşıma geri kazanım tesisinin Meke Krater Gölü'nü kurtaracağı belirtildi.

Gelen haberler endişelendirmişti! Konya'daki 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü böyle kurtarılacak

Konya'daki Meke Gölü ile ilgili son durum merak ediliyor. "Dünyanın nazar boncuğu" olarak nitelenen Meke Gölü'yle ilgili geçtiğimiz günlerde gelen bazı haberler ise endişelendirmişti.

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O TESİS MEKE GÖLÜ'NÜ KURTARACAK

AA'nın haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Karapınar ilçesine 2021 yılında yaptığı ileri derece biyolojik atık su arıtma tesisine entegre olarak yapılacak su taşıma geri kazanım tesisinin Meke Krater Gölü'nü kurtaracağı ifade edildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şunları kaydetti:

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA YENİDEN O ESKİ İHTİŞAMLI GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞACAK"

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Meke Gölü'ne su taşıyacak geri kazanım tesisimiz, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'ne entegre biçimde yapılıyor. Atık Su Arıtma Tesisinden yaklaşık 8,5 kilometre mesafede yer alan Meke Gölü'nü beslemek üzere gerekli iletim hattını çekerek günde yaklaşık 7 bin metreküp su desteği verebileceğiz. Maksimum kapasitede bir yılda 2 milyon 532 bin metreküp suyu Meke Gölü'ne taşımamız sonucu, inşallah Meke Gölü, en kısa zamanda yeniden o eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşacak."

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ALTYAPI İNŞAAT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Adını çevresinde yaşayan meke kuşlarından alan krater gölüne taşınacak su için altyapı inşaat çalışmalarına başlandığı da belirten Altay, "Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, 2033 yılı nüfusu öngörülerek planlanmış ve 2021 itibariyle faaliyete geçirilmişti. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan suyu, Meke Gölü'nü beslemek amaçlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Bu tesiste arıtılan atık suların, tekrar ileri filtrasyon işlemlerinden geçirilerek Meke Gölü'nü beslemesi için gerekli geri kazanım tesisinin inşaat çalışmalarına başladık." ifadesini kullandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Meke gölü

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