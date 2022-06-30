Gelen ses yüzünden testislerini almak zorunda kaldılar!

Ohio’da yaşayan kimliği belirlenmeyen 72 yaşındaki adam cinsel organından gelen tıslama sesleri nedeniyle büyük korku yaşadı. Raporlara göre, yüzü şişmiş ve nefes nefese kalan adam, tuhaf durumundan şikayet ederek yerel acil servise götürüldü. Adamın göğsünün röntgeni, vücudunda yüzen ve ciğerlerinin çökmesine neden olan "aşırı" miktarda hava olduğunu ortaya çıkardı. Doktorlar, tedavi edilmezse kalp ve akciğer fonksiyonlarına kalıcı olarak zarar verebileceğini ve potansiyel olarak ölüme yol açabileceğini bildirdi. Kimliği belirlenmeyen adama dünyada "ıslık skrotumu" olan ilk kişi teşhisi kondu.

ISLIĞIN KAYNAĞI TESTİSTE YER ALAN AÇIK BİR YARA

Daha sonra, adamın garip ıslığının asıl kaynağının testis torbasının sol tarafında açık bir yara olduğu keşfedildi. Beş ay önce şişmeyi azaltmak için testis ameliyatından arta kalan yaralanma, sıkışmış havanın bir kısmının kaçmasına izin verdi. Raporda, nefes darlığı ve şişmiş yüzü de komplikasyonlardan kaynaklandı. Fazla havayı boşaltmak için göğsüne iki plastik tüp yerleştirildi.

İKİ TESTİSİ DE ÇIKARMAK ZORUNDA KALDILAR

Dr. Brant Bickford ve meslektaşları, daha fazla tedavi için başka bir hastaneye nakledildiğini yazdı. Akciğerleri ve göğüs duvarı arasında sıkışan hava miktarı arttıkça durumu daha da kötüleşti ve bu da doktorları yeni bir göğüs tüpü takmaya zorladı. Neyse ki, adamın akciğerleri hastanede üç gün kaldıktan sonra iyileşti, çalışma kaydedildi ve iyileşmeden sonra adam hastaneden iyi durumda taburcu edildi. Hiçbir doktor nedenini belirleyemese de, raporda sorunu çözmeden önce her iki testisini de çıkarmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Çalışma, pnömoskrotumun muhtemelen penetran yaralanmalardan kaynaklandığını ve bunun sonucunda sıkışan havanın oluştuğunu açıklamaya devam etti.

PNÖMOSKROTUM NEDİR?

Pnömoskrotum, havanın skrotumda hapsolduğu nadir bir durumdur. Tıp literatüründe sadece 60 vaka tanımlanmıştır. Hava, vücudun deliklerinden kaçamadığından bu hava genellikle tıbbi müdahale gerektirir.



