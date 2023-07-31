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  4. Gelin almadan dönüyorlardı! Afyonkarahisar’da kahreden kaza... Dışarı duvak ve davetiyeler fırladı

Gelin almadan dönüyorlardı! Afyonkarahisar’da kahreden kaza... Dışarı duvak ve davetiyeler fırladı

31.07.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğin devirip ardından karşı yönden gelen tırla çarpışarak şarampole giren hafif ticari araçtaki biri ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan aracın gelin almak için gidilen düğünden döndüğü belirtildi. Araç dışına fırlayan gelin duvağı ile davetiyeler ise kahretti.

Gelin almadan dönüyorlardı! Afyonkarahisar’da kahreden kaza... Dışarı duvak ve davetiyeler fırladı

Olay, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerindeki Işıkla beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (33) isimli kadın sürücünün kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girip aydınlatma direğini yıktıktan sonra karşı yönde gelen tıra çarpıp sonrasında şarampole girdi.

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Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile E.K. ve D.Ö.E.’yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan sürücü D.A.’nı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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GELİN ALMAKTAN DÖNÜYORLARMIŞ

Kazaya karışan aracın hafta sonu gelin almaktan döndüğü belirtilirken, araç dışına fırlayan gelin duvağı ile davetiyeler ise dikkatlerden kaçmadı.

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Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kaza

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