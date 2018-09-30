Gelin arabası devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te gelin arabasının düğün dönüşü devrilmesi sonucu damat ve bir kişi öldü, aralarında gelinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Eruh ilçesinde düğün sonrası damat Yakup ve gelin Sevda Tunç'u, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyündeki evlerine götüren plakası henüz öğrenilemeyen Yüksel Pozat yönetimindeki gelin arabası devrildi.

Kazada, damat Tunç ile sürücü Pozat hayatını kaybetti, gelin ile araçtaki yakınları Semra Bakay ve Mehmet Tunç yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince kurtarılarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

