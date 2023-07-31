Gelin damada tasma takıp sahnede dolaştırdı! Görüntüler şaşkına çevirdi... Sosyal medya bu düğünü konuşuyor

Sosyal medya, bir düğünde çekilen görüntüleri konuşuyor. Farklı yörelerin farklı adetleri nedeniyle bazı düğünlerden zaman zaman ilginç görüntüler gelirken son olarak bir düğünde kaydedilen görüntüler izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

'SALAKO' KOSTÜMÜ VE MÜZİĞİYLE DOLAŞTIRDI

Söz konusu görüntülerde gelinin, damada tasma takıp Salako filminin kostümü ve müziğiyle sahnede dolaştırdığı görüldü. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken salondaki diğer davetliler de bu anları kaydetmek için telefonlarını çıkardı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu anlar, bunun nasıl bir gelenek olduğunu merak ettirdi.