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Gelin kuaföre gitmeyecek, damat hediye istemeyecek! Hakkari'de Pirosi aşiretinden düğün kararları

02.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari ve civarındaki düğünlerin bir kısmının konsepti neredeyse baştan aşağı değişiyor. Gösterişli düğün gelenekleri gençlerin evlenmesinin önünde güçlük oluşturunca harekete geçildi. Hakkari'de bir araya gelen Pirosi aşireti, aşiret düğünlerine ilişkin birtakım kararlar aldı. Bu kararlardan bazılarına göre, artık gelin kuaföre gitmeyecek, erkek tarafının getirdiği altın miktarına itiraz etmek de yasak...

Gelin kuaföre gitmeyecek, damat hediye istemeyecek! Hakkari'de Pirosi aşiretinden düğün kararları

Pirosi aşireti düğünlere ayar çekiyor! Artık düğünler ve gerek öncesindeki gerekse sonrasındaki adetler büyük ölçüde sadeleştiriliyor. Düğünlere gün kısıtlaması getiren Pirosi aşireti, şehir dışındaki düğünler içinse damat tarafına hediye gönderildiği takdirde gönderen kişinin düğüne katılmış sayacağına ilişkin karar aldı.

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ABARTILI DÜĞÜNLER HAREKETE GEÇİRDİ

Bölgede bulunan Pirosi aşireti, düğünlerdeki birçok abartılı masrafın kaldırılması konusunda verdikleri kararlarla anlaşma sağladılar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinde, aşiretlerin yaptığı abartılı düğünler nedeniyle gençler evlenmekte zorluk çekerken Hakkari’de yer alan Pirosi aşireti aldığı kararla bunun önüne geçti.

GELİN KUAFÖRE GİTMEYECEK

Aşiret adına Mustafa Ölmez (Hacı Muhammed oğlu), Hacı Muhammed Akdoğan (Taha oğlu), Hacı İmam Sedik Akdoğan, İmam İsmail Yiğit, Hacı Hüseyin Akdoğan (İmam Ali’nin oğlu) imzasıyla alınan kararlar şu şekilde:

“ - Düğünlerimiz bir gün olacak. Kına aile içi yapılacak.

  • Gelin kuaföre gitmeyecek, istenirse kuaför eve getirilecek. Gelinlik isteğe bağlı olacak.

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DAMAT TATLI GÖTÜRMEYECEK

  • Damat tarafından sandık ve sandık içi olarak sayılan para götürülmeyecek. Gelin tarafından böyle bir talepte bulunulmayacak. Damat tarafından hediyeler istenmeyecek. Gelin tarafından getirilen seccade, çorap ve kese gibi hediyeler dağıtılmayacak.
  • Damat tarafından nişan ve kına törenlerinde dağıtılan kek ve meyve suyu dağıtılmayacak, baklava veya başka tatlı götürülmeyecek.

ALTIN MİKTARINA İTİRAZ YASAK

  • Kız düğünlerinde sadece yakın akraba davet edilecek.
  • Gelin adayının ziyaretleri sadece aile içi olacak. Çeyiz dizme etkinliğine hediyeler götürülmeyecek.
  • Şehir dışındaki uzak mesafe düğünlerine katılım zorunlu olmayacak. Damadın hediyesi gönderildiği takdirde düğüne katılmış sayılacak.
  • Kız tarafı altın konusunda herhangi bir miktar belirlenmeyecek. Damat tarafından getirilen altın miktarına itiraz edilmeyecek.”

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(İHA)

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