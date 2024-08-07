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  4. Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı! Aşiret düğününe binlerce kişi katıldı

Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı! Aşiret düğününe binlerce kişi katıldı

07.08.2024 12:46
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Van’da düzenlenen aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada ise 3 milyon TL takı takıldı. Binlerce kişinin katıldığı düğünde gelin ve damada takılanlar dudak uçuklatırken düğünde iş adamları, STK başkanları ve yurt dışından da davetliler vardı.

Van’da Gevdan Aşireti mensuplarından esnaf Saim Aşkan’ın oğlu Rıza Aşkan, Kübra Aşkan ile dünya evine girdi. Aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş adamlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişinin katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise 3 milyon TL takıldı.

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Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde yemek ikramı ve takı töreninin ardından davetliler gecenin geç saatine kadar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

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"GELİNİMİZE 3 KİLOYA YAKIN BİR ALTIN HEDİYESİ OLDU"

Düğün sonunda gelin ve damada mutluluklar dileyen toy büyüğü Avukat Uğur Dere, “Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak’tan misafirlerimiz oldu. Aşiret liderimiz Mehmet Aslan’ın yanı sıra iş adamı ve başkanların da aralarında olduğu misafirlerimiz var. Eskiden açık usullü takı törenimiz oluyordu ama artık Van’da aşiret liderlerimizin aldığı karar neticesinde zarfın içine hediye konularak takı törenimiz gerçekleşiyor. Gelinimize 3 kiloya yakın bir altın hediyesi oldu. Damada ise yaklaşık 3 milyon TL’ye yakın bir takı oldu. Ben düğüne katılan herkese teşekkür ediyor, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi. (İHA)

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AW262578_10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van aşiret düğünü
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