HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gemlik'te denizdeki görüntünün nedeni belli oldu

Gemlik'te denizdeki görüntünün nedeni belli oldu

14.03.2021 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gemlik'te denizdeki görüntünün nedeni belli oldu

Bursa'da Gemlik Körfezi açıklarında bir uçak pilotu tarafından havadan çekilen kuru yük gemisinin çevresinde kirlilik gibi görünen beyaz tabakanın sebebi anlaşıldı. Beyaz tabakanın gemiyle alakası olmadığı, balıkçılar tarafından salya diye bilinen fitoplankton patlaması denilen doğal bir olay olduğu belirtildi.

Görüntüler, Bursa'nın Gemlik Körfezi açıklarında kameraya yansıdı. Öğle saatlerinde bir kuru yük gemisinin çevresinde oluşan beyaz tabaka, uçak pilotu tarafından görüntülendi. Kuru yük gemisinin çevresindeki denizin beyaz bir tabaka ile kaplandığı görüldü. Beyaz madde, dalganın etkisiyle Gemlik, Mudanya, Kurşunlu ve Gemsaz sahili kıyılarına da vurdu. Sosyal medyada çok sayıda izlenen görüntü bazı vatandaşların tepkisini yol açarken, bazı vatandaşlar da mevsimler olarak görülen bir doğa olayı olduğunu söyledi.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

Yetkililer, beyaz örtünün bir doğa olayı mı yoksa bir çevre felaketi mi olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, H.K. isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine Gemlik Körfezi'nde görüntüsünün alındığı bölgede bekleme yaptığı sırada ulaştı. Geminin kontrollerini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, geminin pis suyunun olmadığını, geminin yüklü olduğu için balastlarının boş olduğunu, bu kirliliği ortaya çıkarabilecek bir durumun oluşmadığını tespit etti. Her ihtimale karşı denizdeki kirli bölgeden numune de toplayan ekipler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (TÜBİTAK MAM) ve İl Çevre Laboratuvarı'na incelenmek üzene numuneleri gönderdi.

GÖRÜNTÜNÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Geminin etrafındaki kirlilik gibi görünen beyaz tabakanın balıkçılar tarafından salya diye bilinen fitoplankton patlaması denilen doğa olayı olduğu ortaya çıktı. Deniz içerisinde yüzen alg denilen mikroorganizmaların yılın belirli zamanlarında öldükleri zaman suyun üzerinde böyle bir görünüme sebep oldukları, deniz üzerindeki tabakanın bazen sarı, bazen turuncu, bazen de kirli beyaz olabildiği belirtildi.

Gemlik Körfezi'nde son bir yıl içerisinde bu doğa olayı çok fazla artış gösterdiği için balıkçılar balık avlayamayacak duruma geldiler. Gemlik Körfezi ve çevresinde avlanan balıkçılar, denize bıraktıkları ağları geri topladıklarında ağlarına salya dolduğunu, balık avlayamaz duruma geldiklerini söylediler.

Kaynak: DHA-İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Ünlü yazar hayatını kaybettiÜnlü yazar hayatını kaybetti
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

En Çok Okunan Haberler

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

İşte İstanbul'un en kalabalık mahallesi! 3 ilin nüfusunu geride bıraktı

İşte İstanbul'un en kalabalık mahallesi!

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ünlü armatörün karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da kaldırımın altından tarih fışkırdı! Kazdıkça yenilerine ulaşılıyor

Kaldırım kazıldıkça tarih çıkıyor

Katil zanlısı komşusu çıktı! Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı

Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye’deki huzurevlerine övgü

Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye'ye övgü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.