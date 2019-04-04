HABER

Gemlik’te başkansız devir teslim

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi’ndeki devir teslim törenine eski Başkan Refik Yılmaz katılmadı.

Gemlik’te başkansız devir teslim

Gemlik Belediyesi’ndeki devir teslim törenine eski Başkan Refik Yılmaz katılmadı. Başkanlık mührünü Yazı İşleri Müdürü’nden alan CHP’li Mehmet Uğur Sertarslan, "Gemlik, Yazı İşleri Müdürü aracılığıyla devri yapılacak bir kent değildir"dedi. Gemlik’in kamplaşmadan uzaklaşacağını kaydeden Sertarslan, "Gidin bize oy vermeyen insanları bulun, onların boynuna sarılın. Benim en büyük projem Gemlik’i barıştırmak" diye konuştu.
Gemlik İlçe Seçim Müdürlüğü’nden mazbatasını alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, vatandaşların da katıldığı törenle Gemlik Belediye Başkanlığı makamını devraldı.
Gemlik Belediyesine mazbatasını aldıktan sonra gelen Belediye Başkanı Sertaslan, ilk olarak belediye personeliyle selamlaşıp makamına gitti. Sertarslan mührü Yazı İşleri Müdürü’nden devraldı.
"Başkandan devralmak isterdim"
Makamına oturmasının ardından söz alan Mehmet Uğur Sertaslan; ’’Ben Gemlik’e Belediye Başkan adayıyım diyordum. Sizlerin sözcüsü olma görevini verdiniz. İsterdim ki mührü Gemlik Belediye Başkanı’nın elinden alayım. Gemlik Yazı İşleri Müdürü aracılığıyla devri yapılacak bir yer değil. Bu kente biraz saygısı olan birinin, her türlü riski alarak Gemlik Belediye Başkanlığı makamını devretmesini isterdim. Sıkıntılı bir süreç sonrasında göreve geldi. Onun karşılığında bir şey söylenmesi ihtimali düşünerek katılmadı herhalde. Yine de sekiz yıl belediye başkanlığı yaptı. Onun az yaptığını çok yapmak için göreve geldik’’ dedi.
Sertarslan, Gemlik için en büyük projesini de açıklayarak, "Gemlik, kamplaştırmadan, ötekileştirmeden uzaklaşsın artık. Gidin ve bize oy vermeyen insanları bulun, onların boynuna sarılın. Benim en büyük projem Gemlik’i barıştırmak" diye konuştu.

Gemlik’te başkansız devir teslim

Gemlik’te başkansız devir teslim

PARTNERİşte benim doğum günümİşte benim doğum günüm
Çukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldıÇukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldı
AK Parti'li Şahin: Ankara İl Seçim Kurulu'na yeniden müracaat edeceğizAK Parti'li Şahin: Ankara İl Seçim Kurulu'na yeniden müracaat edeceğiz

En Çok Okunan Haberler

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.