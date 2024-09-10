Genç adamın değişimine kimse inanamadı, öyle bir değişim yaşadıki...

Nikocado Avocado ismiyle YouTube'da 3,9 milyondan fazla takipçisi olan 32 yaşındaki Nicholas Perry, aşırı miktarda yemek yediği "Mukbang" türündeki yemek içerikleriyle tanınıyor. 7 yılı aşkın süredir sosyal medyaya içerik üreten Avocado, ilk başlarda daha ince bir vücuda sahipti. İzlenmeler arttıkça yediği yemeğin porsiyonunu arttıran Avocado'nun takipçileri onun adına endişe duyuyorlardı.

2 SENE SAKLADI

Ta ki Avocado takipçilerini kandırdığını açıklayana kadar. "İki Adım Önde" başlıklı videoda panda maskesiyle kamera karşısına geçen genç adam, hafta sonu 26 milyondan fazla izlendi. Avocado iki sene boyunca kilo verme serüvenini sakladığını ve arşiv videolarını paylaştığını açıkladı. Bu durum bir dizi spekülasyona yol açtı ancak bu da takipçi sayısı ve etkileşim olarak Avocado'ya geri döndü.

Genç adam, "2 yıldır hem YouTube'da hem de TikTok'ta stratejik olarak önceden kaydedilmiş videolar paylaşıyorum. Videoları güncel görünecek şekilde düzenledim, bu da sahne arkasında vücudumu iyileştirmeye odaklanmamı sağladı" söylemleriyle duruma açıklık getirdi.

"İNSANLARA İNTERNETİ BU KADAR CİDDİYE ALMAMALI"

Ünlü youtuber "hayatımın en büyük sosyal deneyi" olarak nitelendirdi. Videosunu ise "İnsanlar tüm gezegendeki en bozuk yaratıklar ve yine de herkesin iki adım önünde kalmayı başardım. Şaka sana." notuyla paylaştı. Avocado, amacının insanlara interneti bu kadar ciddiye almamaları gerektiğini hatırlatmak olduğunu dile getirdi.

Büyük açılışlı video girişinin ardından genç adam, her zamanki mukbang içeriğine geri döndü ve videoyu büyük bir tepsi makarna yiyerek bitirdi.