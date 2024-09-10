HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç adamın değişimine kimse inanamadı, öyle bir değişim yaşadıki...

Genç adamın değişimine kimse inanamadı, öyle bir değişim yaşadıki...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.09.2024 18:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet ünlüsü genç adam YouTuber Nikocado Avocado sosyal medyanın gündemine oturdu. 8 senedir Youtube platformunda aşırı yemek yeme videoları çeken genç adam, zamanla kilo aldı. Aldığı 113 kiloyu gizlice veren genç adam takipçilerini kelimenin tam anlamıyla şoka uğrattı.

Genç adamın değişimine kimse inanamadı, öyle bir değişim yaşadıki...

Nikocado Avocado ismiyle YouTube'da 3,9 milyondan fazla takipçisi olan 32 yaşındaki Nicholas Perry, aşırı miktarda yemek yediği "Mukbang" türündeki yemek içerikleriyle tanınıyor. 7 yılı aşkın süredir sosyal medyaya içerik üreten Avocado, ilk başlarda daha ince bir vücuda sahipti. İzlenmeler arttıkça yediği yemeğin porsiyonunu arttıran Avocado'nun takipçileri onun adına endişe duyuyorlardı.

Ekran görüntüsü 2024-09-10 174002

2 SENE SAKLADI

Ta ki Avocado takipçilerini kandırdığını açıklayana kadar. "İki Adım Önde" başlıklı videoda panda maskesiyle kamera karşısına geçen genç adam, hafta sonu 26 milyondan fazla izlendi. Avocado iki sene boyunca kilo verme serüvenini sakladığını ve arşiv videolarını paylaştığını açıkladı. Bu durum bir dizi spekülasyona yol açtı ancak bu da takipçi sayısı ve etkileşim olarak Avocado'ya geri döndü.
Genç adam, "2 yıldır hem YouTube'da hem de TikTok'ta stratejik olarak önceden kaydedilmiş videolar paylaşıyorum. Videoları güncel görünecek şekilde düzenledim, bu da sahne arkasında vücudumu iyileştirmeye odaklanmamı sağladı" söylemleriyle duruma açıklık getirdi.

Ekran görüntüsü 2024-09-10 173514

"İNSANLARA İNTERNETİ BU KADAR CİDDİYE ALMAMALI"

Ünlü youtuber "hayatımın en büyük sosyal deneyi" olarak nitelendirdi. Videosunu ise "İnsanlar tüm gezegendeki en bozuk yaratıklar ve yine de herkesin iki adım önünde kalmayı başardım. Şaka sana." notuyla paylaştı. Avocado, amacının insanlara interneti bu kadar ciddiye almamaları gerektiğini hatırlatmak olduğunu dile getirdi.
Büyük açılışlı video girişinin ardından genç adam, her zamanki mukbang içeriğine geri döndü ve videoyu büyük bir tepsi makarna yiyerek bitirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
youtube tiktok kilo yemek
En Çok Okunan Haberler
Eczaneyi acı çığlıklar inletti! Eşinin ne yaptığını görenler inanamadı

Eczaneyi acı çığlıklar inletti! Eşinin ne yaptığını görenler inanamadı

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'dan olay yaratan karar!

Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'dan olay yaratan karar!

Osimhen'den G.Saray'a müjdeli haber geldi! Taraftar sevinçten dört köşe...

Osimhen'den G.Saray'a müjdeli haber geldi! Taraftar sevinçten dört köşe...

Ordu’da korkunç olay! 2 yaşındaki torununu attı

Ordu’da korkunç olay! 2 yaşındaki torununu attı

Narin'in mezarında tüyler ürperten sözler!

Narin'in mezarında tüyler ürperten sözler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.