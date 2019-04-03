Genç avukatın böbrek üstü bezinde 13 santim kitle çıktı

İZMİR, (DHA)- UŞAK’ta yaşayan kadın avukat B.K. (24), uzun süredir devam eden bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek üstü bezinde 13 santimlik tümör olduğunu öğrendi. Genç avukat, İzmir'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Avukat B.K., bel ağrısından dolayı gittiği Uşak'taki devlet hastanesinde çektirdiği MR sonucunda, böbrek üstü bezinde 13 santimlik kitle olduğunu öğrendi. Doktorlar B.K'yı üroloji bölümüne yönlendirdi. Kitleden kurtulmak için uzman bir ürolog arayışına giren B.K., İzmir'deki özel bir hastanede görev yapan Doç. Dr. Murat Arslan ile temasa geçti. B.K, yapılan tetkiklerin ardından Doç. Dr. Arslan yönetiminde 2 saatlik süren laparoskopik (kapalı) ameliyat ile kitleden tamamen kurtuldu. Ameliyat sonrası konuşan avukat B.K., "Operasyonu açık olarak yapılacağını söyleyen doktorlar olmuştu. Murat hocamız kapalı yapacağı için ona geldim. Şu an ağrılarım çok az seviyede" dedi.

'TÜMÖR ÇOK TEHLİKELİ YERDEYDİ'

Sağlığına tekrar kavuşan B.K.'nın durumuyla ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Arslan, "Bu hastadan çıkan kitle 13 santim. Tümör karaciğerin altında ve böbreğin hemen üstünde yapışık, ana toplardamarın üzerinde. Çok tehlikeli ve gömülü bir yerdeydi. Çok büyük bir kitle ve yapısı kanser olma ihtimali barındırıyor. Ayrıca hormon aktif bir tümör. Yani kortizon seviyelerini yükselten 'cushing sendromu' dediğimiz bir rahatsızlık yaratmış durumda. Bu hastalarda en çok yapılan şey kitlenin 8-10 santimin üzerinde olması nedeniyle açık ameliyat önerilmesi. Bunun da nedeni kitlenin çok hassas bir yerde olması ve tümöre ulaşmak için büyük kesiklerle organların arasından çıkartılması gerekmesi. Ancak açık yöntem ile yapıldığı zaman kitleyi ellediğimiz ve çekiştirdiğimiz için kitlenin yırtılıp vücuda yayılma ihtimalini de arttırıyoruz. Laparoskopik yöntemle yaptığımız zaman kitleyi çok iyi bir şekilde gördüğümüz için özel yastıkçıklar kullanarak kitleyi delmeden, çevredeki dokulardan ayırıyoruz ve çok küçük kesiklerden onu çıkartıyoruz" dedi.

Hastanın böbrek üstünde yer alan kitlesini yayılmadan onkolojik kurallara uygun bir şekilde çıkarttıklarını belirten Arslan, "Ameliyat sonrası hastamızı ikinci gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Çıkarttığımız kitle, hastanın hormonlarını bozduğu için endokrinoloji ve metabolizma bölümünde tedavisine devam edecek. Böyle vakalarda radyoloji ve iyi bir endokrinoloji ekibi ile multidisipliner bir tedavi oluşturmak gerekiyor. Hastamızda cushing sendromu oluşturan bir tümör olduğundan kortizon seviyeleri çok yükselmişti ve ameliyattan sonra yetmezlik gelişmemesi için tedavisi bu bölümde devam ediyor" diye konuştu.

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