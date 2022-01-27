Genç Gamze odasında ölü bulunmuştu! Muğla'daki olayda korkunç detay: Gelinimden şüpheleniyorum

Korkunç olay hafta başında Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanmıştı. 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, odasında ölü bulunmuştu. Annesi tarafından bulunan Gamze'nin boynundaki kızarıklar dikkat çekmiş, yapılan otopside ise boynunda kırık olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu tutuklandı. Annenin iddiaları ise tüyler ürpertti. İşte korkunç detaylar...

Bodrum'da ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun odasında boynu kırık olarak ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası tutuklandı. İlk incelemede genç kızın boynunda kızarıklıklar olduğu görülmüştü. Adli Tıp'taki otopside ise boynunda kırık olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine anne Turcen Sakallıoğlu ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Turcen Sakallıoğlu, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin soruları üzerine "Benim hiçbir suçum yok. Yatağında ölü buldum. Birileri öldürmüş çocuğumu. Gelinim Nazlı'dan ve onun annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.

15 GÜN ÖNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Genç kızın ağabeyi Mefar Sakallıoğlu, 1 yıl önce Nazlı Sakallıoğlu ile evlendi. Evli çift, Mefar'ın babası ve annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ancak Mefar ve eşi Nazlı, 15 gün önce bir anlaşmazlıktan dolayı evlerini ayırarak Nazlı'nın memleketi Ordu'ya gitti. Ordu'da iş bulamayan çift, daha sonra Milas'a taşındı.

"EL ÜSTÜNDE TUTULURDU"

Genç kızın kuzeni Görkem Sakallıoğlu (24), "Anne ve babası böyle bir şey yapacak insanlar değil. El üstünde tutulurdu. Amcam, Gamze'ye motor, araba ve traktör kullanmayı bile öğretmişti. Ona ev alma hayalleri vardı" diye konuştu.

4 kardeşten en küçüğü olan Gamze'nin cenazesi dün Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarın başında gözyaşı döken Gamze'nin ablası Fatma Köse, kardeşinin mezarını kırmızı tülbentle süsledi. Aşçılık bölümü 2'nci sınıfta okuyan Gamze'nin Mumcular merkezinde bir restoranda staj yaptığı öğrenildi.

