'Genç gibi giyinmek için çok yaşlısın' diyenlere kıyafetiyle yanıt verdi

Sosyal medya fenomeni ve Gray Hair and Tattoos adlı blogun sahibi Lonni Pike, dövmeleri ve kendine özgü stili ile 50 yaşının üzerinde ve hayatı seven biri.

Lonni kendi ifadesiyle “dünyayı kahkaha ve hiç bitmeyen bir gülümseme ile keşfetmeyi” ve havalı giysiler giymeyi seviyor. TikTok’da 375 binin üzerinde takipçisi bulunan Lonni kendisine gelen kaba yorumlara yabancı değil. Bir kullanıcının “genç kız gibi giyinmek için çok yaşlısın” yorumunda bulunduğu Lonni, bu kişiye TikTok’ta paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Lonni’ye TikTok’tan birçok destek mesajı geldi

56 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lonni Pike birçok insanın sahip olmadığı bir yaşam sevincine sahip. Instagram’da 29 bin takipçisi olan Lonni’nin kendine ait bir blogu ve 375 binin üzerinde takipçisi olan bir TikTok hesabı var.

“Dünyaya kim olduğumu göstermekten korkmadığım gerçeğini takdir eden insanlardan çok olumlu tepkiler alıyorum” diyen Lonni, dövmeleri ve giyim tarzıyla da dikkat çekiyor.

İlk dövmesini 30 yaşında yaptırdığını söyleyen Lonni “Kötü bir evliliğim vardı ve bir süre sonra ayrılmaya karar vermiştik. Kendimi tuzağa düşmüş ve çaresiz hissediyordum. Bu, olmak istediğim kişi olma yolculuğumun başlangıcıydı” dedi.