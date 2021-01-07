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'Genç gibi giyinmek için çok yaşlısın' diyenlere kıyafetiyle yanıt verdi

07.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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'Genç gibi giyinmek için çok yaşlısın' diyenlere kıyafetiyle yanıt verdi

Başkaları ne düşünürse düşünsün gerçek benliklerinden ödün vermeyen insanlar ilham vermeye devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni ve Gray Hair and Tattoos adlı blogun sahibi Lonni Pike, dövmeleri ve kendine özgü stili ile 50 yaşının üzerinde ve hayatı seven biri.

Lonni kendi ifadesiyle “dünyayı kahkaha ve hiç bitmeyen bir gülümseme ile keşfetmeyi” ve havalı giysiler giymeyi seviyor. TikTok’da 375 binin üzerinde takipçisi bulunan Lonni kendisine gelen kaba yorumlara yabancı değil. Bir kullanıcının “genç kız gibi giyinmek için çok yaşlısın” yorumunda bulunduğu Lonni, bu kişiye TikTok’ta paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Lonni’ye TikTok’tan birçok destek mesajı geldi

@grayhairandtattoos

Reply to @jilar6723 OOTD ##MyStyle ##outfit ##fit ##ootd ##readysetshop ##fyp ##foryoupage ##foryourpage ##grayhairandtattoos ##winterfit ##drmartens ##levi ##w

♬ Steven Universe - L.Dre

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56 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lonni Pike birçok insanın sahip olmadığı bir yaşam sevincine sahip. Instagram’da 29 bin takipçisi olan Lonni’nin kendine ait bir blogu ve 375 binin üzerinde takipçisi olan bir TikTok hesabı var.

“Dünyaya kim olduğumu göstermekten korkmadığım gerçeğini takdir eden insanlardan çok olumlu tepkiler alıyorum” diyen Lonni, dövmeleri ve giyim tarzıyla da dikkat çekiyor.

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İlk dövmesini 30 yaşında yaptırdığını söyleyen Lonni “Kötü bir evliliğim vardı ve bir süre sonra ayrılmaya karar vermiştik. Kendimi tuzağa düşmüş ve çaresiz hissediyordum. Bu, olmak istediğim kişi olma yolculuğumun başlangıcıydı” dedi.

Başkalarının dövmeleriyle ve yaşam tarzıyla ilgili düşünceleri konusunda ise Lonni “Harika bir işim var, alanımın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyorum. O yüzden negatif yorumlardan olumsuz etkilenmiyorum” dedi.

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Sürekli gülümseyen Lonni, yaşlandıkça çökeceğini düşünen birçok kişiye de ilham veriyor. Başkalarının ne düşündüğünü umursamadığını söylenen Lonni “İnsanların başkalarının ne düşüneceğinden korkmadan kendileri olabilmelerini isterim, içinizdeki sizi özgürce dışarı çıkarın” dedi.

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İnsanları yaşam tarzıyla yargılamadığını söyleyen Lonni “Birine negatif bir tepki vermek benim için söz konusu değil. Benim dünyamda eleştiriye yer yok” dedi.

Lonni mutlu kişiliği ve stili ile birçok insanın kalbini kazandı

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İnsanlar Lonni hakkında ne dedi?

“Muhteşem. Kaç yaşında bilmiyorum ama ben 52 yaşındayım ve neredeyse böyle giyiniyorum. Kimse bana orta yaş kıyafetleri giydiremez”

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“Bayıldım. Saçlarım uzun ve kısa saçlı bir kadın bir keresinde bana kocasının benim yaşımdaki kadınların saç uzattığına inanmadığını söyledi”

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