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  4. Genç kadına sokak ortasında darp! "Şeytan senin kolunun altına girmiş"

Genç kadına sokak ortasında darp! "Şeytan senin kolunun altına girmiş"

17.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu’nda kız çocuğuyla beraber yolda yürüyen genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkek tarafından sokak ortasında darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun elinden tutan genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkekle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

Öfkeli adam, “Şeytan senin kolunun altına girmiş” diyerek genç kadını darp etti. Ölüm tehditleri savuran adam, genç kadının yüzüne tükürdü.

Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken adam ve darp ettiği eşi tartışarak yürümeye devam etti.

İHA

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Zeytinburnu
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