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Genç kadından polise ölüm tehdidi! "Sen benim telefonum için benim peşimdesin"

05.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da meydana gelen bir olayda akıllara durgunluk veren diyaloglar yaşandı. Telefonunun çalındığını ileri süren bir kadın, kendisine yardımcı olmaya gelen polislere hakaretler yağdırdı. “Sen benim telefonum için benim peşimdesin” ifadelerini kullanan kadın polise el kaldırıp “Öldürürüm sizi” diyerek polisleri ölümle tehdit etti.

Genç kadından polise ölüm tehdidi! "Sen benim telefonum için benim peşimdesin"

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç kadın telefonu çalındığını öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis telefonu çalındığı öne sürülen kadın ile görüşmeye çalışırken genç kadın polise hakaretler yağdırıp, “Karakola gidelim” diyen polise “Beni mi tehdit ediyorsun, ben sana telefonumun çalındığını söylüyorum. Hırsızlık şikayeti yapıyorum. Sen benim üzerime geliyorsun. Sen benim telefonum için benim peşimdesin” dedi.

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"ÖLDÜRÜRÜM SİZİ"

Daha sonra genç kadın biraz daha ileri gidip polise el kaldırıp “Öldürürüm sizi” diyerek hakaret ve tehditlerine devam etti. Ayrıca kadın, doktor olduğunu öne sürdü. Bu anlar ise çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana
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