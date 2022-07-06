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Genç kadının hastalığı nedeniyle çıkan sakalları hayatını değiştirdi

06.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki Morgan Coleman kızıl renkte sakallara sahip. Hastalığı nedeniyle çıkan sakalları hem çocukken hem de gençliğinde birçok tepki almasına neden oldu. Morgan, aldığı tepkiler nedeniyle sakallarını alıyordu. Ancak artık sakallarından utanmıyor. Sakallarını almayı bırakan Morgan çeşitli hastalıklara sahip kişilerin bu durumlardan utanmamaları adına tavsiyelerde bulundu.

Genç kadının hastalığı nedeniyle çıkan sakalları hayatını değiştirdi

Avusturalya’da yaşan 26 yaşındaki Morgan Coleman hirsutizm hastalığına sahip. Hirsutizm, kadınlarda genital ve koltukaltı dışı androjene duyarlı bölgelerde de terminal kıl dönüşümünün olması sonucu oluşan istenmeyen bir kıllanma sorunu. Morgan, bu hastalığın etkilerini ilk olarak 11 yaşındayken görmeye başladı. Morgan’ın yanaklarında, çenesinde ve boynunda olağandışı tüyler çıktı. Yıllarca zorbalığa uğrayan Morgan acımasız yorumlar nedeniyle sakallarını alıyordu. Ancak zamanla kendine güveni arttı ve sakallarını almayı bıraktı. Şu anda sağlık sorunları nedeniyle işsiz olan Morgan kızıl sakallarını gururla taşıdığını ve bunu başkalarına da önerdiğini belirtti.

YILLAR SONRA ÖZGÜVENİ ARTTI

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"Kendime güvenmekle mücadele ediyorum. Uzun yıllar zorbalığa uğradıktan sonra, özgüveniniz zarar görüyor ancak doğal yüzümü benimsemeye karar verdiğimden beri kesinlikle kendime çok daha fazla güveniyorum. Gerçekten huzurluyum. Açıklamak zor, ama kendimi özgür hissediyorum.”

“OKUL YILLARIMDAN PEK GÜZEL ANIM YOK”

Morgan, "Korkunç ve tecrit ediciydi. Hem çocuklar hem de genç yetişkinler çok acımasızdı. Uzun yıllar şiddetli bir şekilde zorbalığa uğradım. Okul yıllarımdan pek güzel anım yok. Eskiden kötü insanlardan çirkin, ucube, erkek ve transseksüel olduğumu söyleyen çok sayıda korkunç yorumlar alırdım. Özellikle favorilerim hakkında çok fazla yorum alırdım. O zamanlar özellikle zordu çünkü neden biraz farklı olduğumu bilmiyordum, sadece farklı olduğumu biliyordum ve bu zordu çünkü nedenini açıklayamıyordum. Çok fazla zorbalığa uğradıktan sonra çok endişelendim ve yılın 365 günü ağda, yolma, tüy dökücü kremler ve tıraşı bir arada kullandım."

TÜYLERİ ZAMANLA DAHA HIZLI VE KALIN ÇIKMAYA BAŞLADI

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Morgan, 2011 yılında tüyleri tamamen almak amacıyla elektroliz geçirdi, ancak yüzündeki tüylerin zamanla daha hızlı ve daha kalın çıkmasıyla başarılı olamadı. Adet sorunları yaşamaya başlayana ve 2019'da yardım almak için doktoruna gidene kadar endişelerini daha önce reddettiğini iddia ediyor. 2020'de Morgan, yumurtalıklarındaki kistler için ultrason çektirdi ve daha sonra testler için bir endokrinologa gönderildi. Yıllarca sakalını sakladıktan sonra, Morgan'a nihayet Ocak 2021'de hirsutizm ve Polikistik Over Sendromu teşhisi kondu.

“FARKLI GÖRÜNMENİN YANLIŞ BİR TARAFI YOK”

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Nisan 2022'de Morgan tatile çıktı, Uçuştan sonra hastalanan Morgan, koronavirüse yakalandı. Altı gün boyunca yerel bir hastanede kaldı ve sonunda şu anki yaşam tarzını düşündü. Yüzündeki tüyleri almayı bırakmanın zamanının geldiğine karar verdi. Morgan, "Altı gün hastanede tek başıma kaldım ve o günlerin bazılarında yataktan zar zor kalkabildim. Yalnız ve korkutucuydu. Yüzümdeki tüyleri kucaklamanın zamanı geldiğine karar verdim. Hepimiz benzersiziz. Farklı görünmenin yanlış bir tarafı yok” Üç aydır sakallarını almayan Morgan bu kararından pişmanlık duymuyor. Yabancılardan 'iğrenç bakışlar' gördüğünü, ancak doğal yüzünü kucakladığından beri daha özgür hissettiğini ve tüylerini almaya geri dönme planının olmadığını söylüyor.

“ŞİMDİ ÇOK DAHA ÖZGÜR HİSSEDİYORUM”

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"Genel olarak herkes ama özellikle ailem ve arkadaşlarım inanılmaz derecede destekleyici oldular ve bu bir dünya farkı yarattı. Daha önce olduğum kişiyim, şimdi çok daha özgür hissediyorum. Mümkün olan yerlerde farkındalık yaymaktan hoşlanıyorum. Kadınlarda kabul yaratmanın ve sakalları normalleştirmenin en iyi şekilde farkındalığı yaymak, soruları yanıtlamak ve bilgi paylaşmakla yapılabileceğine inanıyorum. PKOS çok yaygın bir sendrom. Şu anda onunla gerçekten barışığım.”

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jilet sakal
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