Ankara'ya sevk edilen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde tedavisine başlanan Çekin'in durumu doktorları da şaşırttı.

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Bolcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meryem Çekin'in dünyada 20 bin canlı doğumda görülen bir anatomisi olduğunu belirterek, "Karın içinde toraks boşluğundaki organların yerinin tümüyle farklı olduğunu gördük. Kalbi sağ tarafta, karaciğer sol, dalak ise sağ taraftaydı." dedi. Meryem Çekin'in kalbindeki deliği göğüs kafesini açmadan robotik cerrahi yöntemiyle kapattıklarını anlatan Bolcal, hastanın bir yıl sonra da hamile olarak kapılarını çaldığını belirtti.

Çekin'in gebeliğinin 35'inci haftasındaki kontrollerde kalbinin sağ tarafında 5 santimlik bir kan pıhtısı tespit edildiğini ifade eden Bolcal, sonrasında yapılan müdahaleleri şöyle anlattı:

"Bu çok ciddi bir sağlık problemi. Hem anne hem de bebeği için çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Kadın doğum ve anestezi ekibiyle ortak bir konsey toplantısı yaptık. Gebeliğin sonlandırılarak bebeğin sezaryenle alınması ardından da robotik kalp ameliyatına karar verdik. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda önce doğum gerçekleşti. Biz de bu sefer kalbi durdurmadan çalışırken kalbindeki kitleyi çıkarıp robotik yöntemle aldık. Hastamız robotik yöntemle iki kez ameliyat oldu. İkinci ameliyatlar bütün cerrahi branşlar için risklidir. Elimizde başka bir seçenek olmadığı için çok hızlı bir şekilde bu işi bitirmemiz gerekiyordu. Bütün riskleri alarak hızlı bir şekilde hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Ancak bu defa ilkinden farklı olarak hastanın kalbini durdurmadan, yine robotik cerrahi ile ameliyatı gerçekleştirdik."

Prof. Dr. Bolcal, Meryem Çekin'in yaşadığı sağlık durumuna ilişkin bir çalışma da yaptıklarını belirterek, "Literatürde dünyada böyle bir örnek yok. Bu dünyada yapılan ilk tek vaka. Aynı sıklıkta olmayan şeylerin üst üste gelip, vücuttaki organların yerleri değişik olacak, kalbinde pıhtı olacak ve hamile olacak. Bunların aynı seansta yapıldığı bir örnek yok. Bunu da dünyadaki saygın dergilere yayın olarak gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu da Meryem Çekin'in ameliyat şekli, kullanacağı ilaçlar ve gebeliğinin ne zaman sonlandırılarak bebeğin alınacağı konularında Kalp Damar Cerrahisi ve Anestezi Kliniği ile ortak karar aldıklarını belirtti. Evliyaoğlu, "Kliniklerin uyumlu çalışması ile sağlıklı bir şekilde bebeği annesine kavuşturduk. Biz de ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştık. Annenin emzirmesi ile ilgili bir sıkıntısı yok." dedi.

Yaşadıklarını mucize olarak nitelendiren Meryem Çekin, "Kalbimin sağda ya da organlarımın ters olması benim için normal bir şeydi. Ben öyle yaratılmışım ve öyle yaşıyordum. Ameliyat olacağım zamanlarda sadece kalbi sağ tarafta olan birileri var mı diye bakıyor, araştırıyordum." diye konuştu.

Amine ismini verdiklerini kızlarının bir an önce kuvözden çıkmasını beklediklerini dile getiren Çekin, "Bebeğimizin sağlık durumu iyi. İnşallah daha da iyi olacağız. Geçirdiğim tüm süreçlerde bana destek olan başta Prof. Dr. Cengiz Bolcal olmak üzere tüm hekimlere ve sağlık görevlilerine teşekkür ediyorum. Robotik cerrahi sayesinde, çok kısa sürede iyileşme şansı yakaladığım için de bu konuda tereddüdü bulunanlara öneririm." dedi.