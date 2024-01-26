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Genç kız feci şekilde can vermişti! Korkunç kazada 'uyuşturucu' ve 'hız' detayı

26.01.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Çankırı'da Muhammet Ali Ordueri'nin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu arkadaşı 20 yaşındaki Şimel Zerda Mençik hayatını kaybetti. Ordueri'nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ordueri'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını belirten Mençik ailesinin avukatı, istenen cezaya ve sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken aracın hızlı olması dikkat çekti. İşte detaylar...

Genç kız feci şekilde can vermişti! Korkunç kazada 'uyuşturucu' ve 'hız' detayı

Feci kaza, Çankırı'nın Orta ilçesi Kanlıca Mahallesi'nde 8 Ekim 2023 tarihinde yaşandı. Gece saat 01.30 sıralarında Muhammet Ali Ordueri'nin kullandığı otomobil Nevzat Ayaz Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan arkadaşı 20 yaşındaki Şimel Zerda Mençik olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Ali Ordueri ise yaralandı. Kaza sonrası Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınarak adliye sevk edilen Muhammet Ali Ordueri işlemlerinin ardından imza atma şeklinde adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde düz olan cadde üzerine aracın hızla ilerlediği sırada kontrolünü kaybetmesiyle önce sağa sola savrulduğu, ardından ise aydınlatma direğine çarptığı görülüyor. Çarpma sonrası aydınlatma direğinin ışığının söndüğü de kameraya yansıdı.

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ARAÇ İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin araç içinden çıkan maddeleri Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdi. Çıkan rapora göre sürücü Muhammet Ali Ordueri'nin araç içinde bulunan ilaç benzeri maddelerin uyuşturucu madde türevlerinden olan metamfetamin olduğu vurgulandı.

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ATK RAPORUNDA KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda sürücü Muhammet Ali Ordueri'nin kanında, saçında ve alınan kıl örneklerinde uyuşturucu maddelerden olan metamfetamin ile amfetamin bulunduğu belirtildi. Raporda kanda alkol olmadığı da açıklandı.

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ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Kazayla ilgili savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin sevk ve idaresinde olan otomobilin Kanlıca Mahallesinde cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı anlatıldı. Kazada, 20 yaşındaki Şimel Zerda Mençik'in olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağına göre kafa kemiklerinin kırılması neticesinde beyin dokusunun zarar görmesiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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KAZA TESPİT TUTANAĞINDA TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETMİŞ

Kaza tespit tutanağında şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre “Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere girerken azaltmamak" ve “Sol şerit ihlali" kurallarını ihlal ettiği aktarıldı.

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İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞ

İddianamede şüpheli Ali Ordueri'nin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, olay günü saat 00.30 sıralarında aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, yanında yolcu olarak bulunan Şimel Zerda Mençik'in kazanın şiddetiyle araç içinden savrulduğunu anlatarak suçlamaları kabul ettiğini söylediği ifade edildi. Kazaya ait Görüntü İnceleme tutanağında aracın Orta ilçesine doğru ters istikamette ilerlediği vurgulandı.

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ARAÇ SÜRCÜSÜNÜN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Muhammet Ali Ordueri'nin “Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame Şabanözü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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AİLE AVUKATI İDDİANAMENİN İADESİNİ TALEP ETTİ

Mençik'in ailesinin avukatı Doğan Eriş araç sürücü Muhammet Ali Ordueri'nin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi başlattı. Avukat Eriş, iddianamede sürücü Ordueri'nin kanında çıkan uyuşturucu madde raporuna hiç değinilmemesine tepki göstererek yazılı açıklama yaptı. Avukat Doğan Eriş, “Şüphelinin hızının yavaşlatmaması, fren tedbirine başvurmaması, bir çaba içine girmemesi taksirden öte bir duruma işaret etmektedir. Olası kastla öldürme suçu kapsamında yargılamanın yapılması gerekir. İddianamede, araçta bulunan uyuşturucu maddeden, ATK raporundan hiç bahsedilmedi. İddianamenin iadesini talep ettik. Bu hususta olayın takipçisi olacağız ve gerekli birimlere şikayetlerimizi yapacağız" dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı kaza
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