HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıklarına koştular... Tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler

Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıklarına koştular... Tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler

21.10.2023 12:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle vatandaş tarafından yakalanan adam tutuklandı. Genç kızın yardım çığlıkları üzerinde vatandaşlar tarafından yakalanan adam olay yerine gelen polise teslim edildi.

Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıklarına koştular... Tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler

İğrenç olay, geçtiğimiz gün Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Ş.Ö isimli şahıs kaldırımda bulunan genç bir kızı taciz etti. Kızın yardım çığlıkları üzerine olayı duyan duyan vatandaşlar, yaşanan arbedenin ardından adamı yakalayıp bir iş yerinin önüne oturtup polisin gelmesini bekledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Taciz şüphelisinin çevresini saran vatandaşlar bir taraftan cep telefonuyla görüntüsünü kayıt altına aldı. Olay sonrası tacize uğradığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Ö.’yü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Genç kızın şikayetçi olması üzerine ilçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

690f5940-88a4-4536-8126-fb38af4b64ca

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otogarda panik anları! Yolcu otobüsü alev alev yandıOtogarda panik anları! Yolcu otobüsü alev alev yandı
Taksim'de sahte dolar dağıtıp kaydetmişlerdi! Savunmaları ortaya çıktıTaksim'de sahte dolar dağıtıp kaydetmişlerdi! Savunmaları ortaya çıktı
Trafikteki taciz kamerada! Sosyal medyada yayınlanınca...Trafikteki taciz kamerada! Sosyal medyada yayınlanınca...
Anahtar Kelimeler:
antalya taciz

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.