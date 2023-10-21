Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıklarına koştular... Tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler

İğrenç olay, geçtiğimiz gün Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Ş.Ö isimli şahıs kaldırımda bulunan genç bir kızı taciz etti. Kızın yardım çığlıkları üzerine olayı duyan duyan vatandaşlar, yaşanan arbedenin ardından adamı yakalayıp bir iş yerinin önüne oturtup polisin gelmesini bekledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Taciz şüphelisinin çevresini saran vatandaşlar bir taraftan cep telefonuyla görüntüsünü kayıt altına aldı. Olay sonrası tacize uğradığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Ö.’yü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Genç kızın şikayetçi olması üzerine ilçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)









