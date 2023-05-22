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Genç kıza kabusu yaşattı, sosyal medya ayağa kalktı! Önce tokatladı, sonra saçından tutup...

22.05.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir iş yerinin önünde gece saatlerinde bir kadına şiddet olayı yaşandı. Kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kişi ile tartışan bir genç, önce genç kıza tokat attı, ardından ise saçından tutarak ittirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlenerek büyük tepki çekti. İşte detaylar...

Tepki çeken olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı’nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin önce kız arkadaşı olduğu belirtilen F.K. ile tartıştığı görüldü.

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Ardından ise kız arkadaşına tokat attığı görüldü. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan genç, genç kızı saçından tutarak ittirdi. Bir süre sonra ise yere düşen genç kızı sürükleyerek apartman duvarının kenarına oturttu.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlenerek büyük tepki çekti.

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Yaşanan olayın ardından F.K.’nin erkekten şikayetçi olduğu ve 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadına şiddet

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