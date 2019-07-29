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Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Van'ın Aşkale ilçesinde sınıf öğretmeni Fatma Kabukçuoğlu (24) yaz tatili için geldiği ailesinin bulunduğu Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Yaklaşık 1 yıldır Van'ın Aşkale ilçesindeki Güleçler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Kabukçuoğlu, yaz tatilini geçirmek için ailesinin bulunduğu Nevşehir'in Kozaklı ilçesine geldi.

Fatma Kabukçuoğlu, bu sabah evden çıkıp, yakındaki tepelik alana giderek, iple kendini ağaca astı. Kabukçuoğlu'nu görenler, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ağaçtan indirilen Kabukçuoğlu'nun yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi.

Kabukçuoğlu'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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