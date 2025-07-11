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Gençler ve kadınlar dikkat: Sosyal medyada “kusursuz vücut” algısı tehlikesi! "Filtreli fotoğraflar yetersizlik duygusunu tetikliyor"

Yaz aylarında sosyal medyada paylaşılan fit bedenler ve “mükemmel” tatil fotoğraflarının, bireylerin beden algısını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Klinik Psikolog Özge Bilir, bu durumun özellikle gençler ve kadınlar üzerinde yetersizlik duygusu oluşturduğunu söyledi. Bilir, yaz mevsiminde beden memnuniyetsizliğiyle bağlantılı kaygı ve sosyal kaçınma davranışlarında artış görüldüğünü belirtti.

Gençler ve kadınlar dikkat: Sosyal medyada “kusursuz vücut” algısı tehlikesi! "Filtreli fotoğraflar yetersizlik duygusunu tetikliyor"

Yaz aylarında beden memnuniyetsizliğiyle bağlantılı kaygı ve sosyal kaçınma davranışlarında artış olduğunu belirten Klinik Psikolog Özge Bilir, "İnsanlar daha çok kapandıkları, daha az sosyal ortama girdikleri, bedenlerini sakladıkları bir döngüye girebiliyorlar. Sıcak hava nedeniyle daha açık kıyafetler tercih edildiği için insanlar bedenleriyle daha çok yüzleşiyor.

Gençler ve kadınlar dikkat: Sosyal medyada “kusursuz vücut” algısı tehlikesi! "Filtreli fotoğraflar yetersizlik duygusunu tetikliyor" 1

‘İDEAL' VÜCUT ALGISI

Plaj, havuz gibi alanlarda ‘ideal' vücut algısı daha görünür hale geliyor. Bu da özellikle gençlerde ve kadınlarda beden memnuniyetsizliğini artırabiliyor. Duygu durum dalgalanmaları da yaz mevsiminde daha görünür oluyor. Mevsim değişimlerinde kişilerin ‘iyi ve mutlu hissetme' baskısı altında stres yaşayabiliyor. Bunu yaparken gerçeklikten uzak bir anlayıştan kaçınmamız gerekiyor. Güzellik standartlarına uymadığını düşündüğümüz bedenimizin de kendi bakış açımıza göre kusurları olabilir. Mükemmeliyetçi düşüncelerimiz varsa törpüleyebilmek ve en önemlisi bedenimizin yaşamımız için bizi hayatta tuttuğu, kusursuz olmak zorunda olmadığımızı unutmamalıyız" diye konuştu.

Gençler ve kadınlar dikkat: Sosyal medyada “kusursuz vücut” algısı tehlikesi! "Filtreli fotoğraflar yetersizlik duygusunu tetikliyor" 2

"YAZA HAZIR VÜCUT BASKISI ARTIYOR"

Psikolog Bilir, kış aylarında fazla düşünülmeyen kilo ya da vücut hatlarının, yaz öncesi diyet ve spor baskısıyla "bikini vücudu", "yaza fit gir", "detoks sezonu" gibi söylemlerle öne çıktığını vurguladı. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının da bireylerin beden algısı üzerinde psikolojik, sosyokültürel ve bireysel olarak ciddi etkiler oluşturduğunu söyledi.

Tüm bunların kişilerin bedenlerini yaz mevsimine "hazırlanması gereken" bir nesne gibi görmelerine neden olduğuna işaret eden Bilir, "Bu noktada beden algısı, kişinin kendi bedeni hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve değerlendirmelerini içeriyor. Kişi kendini bu ‘ideal beden' kalıplarına uymadığı için yetersiz hissedebiliyor" dedi.

Gençler ve kadınlar dikkat: Sosyal medyada “kusursuz vücut” algısı tehlikesi! "Filtreli fotoğraflar yetersizlik duygusunu tetikliyor" 3

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların büyük bölümünün filtreli, pozlu ve idealize edilmiş olduğuna değinen Bilir, "Özellikle yaz tatillerinde estetik görünümler, lüks yaşam tarzları ve fit bedenler daha sık paylaşılıyor. Takipçiler bilinçli veya bilinçsiz olarak bu kişilerle kendilerini kıyaslayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"DEPRESYON VE SOSYAL FOBİ TETİKLENİYOR"

Filtrelenmiş fotoğrafların, estetik müdahalelerin, ulaşılamaz bir beden standardı sunduğunun altını çizen Bilir, özellikle ergenler ve genç yetişkinlerin bu içeriklere daha duyarlı olduğunu ve böylece gerçeklikten uzak beden algılarına daha kolay kapıldıklarını dile getirdi.

Gençler ve kadınlar dikkat: Sosyal medyada “kusursuz vücut” algısı tehlikesi! "Filtreli fotoğraflar yetersizlik duygusunu tetikliyor" 4

Sosyal medyada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte beden memnuniyetsizliğinin, düşük benlik saygısının ve yeme bozukluklarının arttığını söyleyerek bu durumların sadece fiziksel değil, psikolojik sağlığı da etkilediğini; sosyal kaçınma, özgüven eksikliği, depresyon belirtileri ve sosyal fobinin bu süreçte daha sık ortaya çıktığını ifade etti.

"SOSYAL MEDYA DETOKSU YAPIN"

Beden algısındaki değişimlerin farkında olarak sağlıklı beden-zihin ilişkisini teşvik etmenin ruh sağlığı uzmanlarının en önemli görevlerinden biri olduğundan bahseden Psikolog Bilir, "Sosyal medya detoksu, ayna karşısında olumlu cümleler kurma egzersizi, beden olumlama yaklaşımını benimsemek ve gerekirse profesyonel destek almaktan çekinmemenin" bu süreçte faydası olacağını anlattı.

Gençler ve kadınlar dikkat: Sosyal medyada “kusursuz vücut” algısı tehlikesi! "Filtreli fotoğraflar yetersizlik duygusunu tetikliyor" 5

"KENDİNİZLE BARIŞIK GEÇİRMEYİ DENEYİN"

Sosyal medyanın, gerçekliğin sadece bir kısmını yansıttığını hatırlatan Psikolog Bilir şunları söyledi: "Aynaya bakan kişi eksiklerini değil; kendisini hayatta taşıyan, nefes aldıran, duygularını taşıyan bedenini görmeli. Sosyal medyada karşılaştığınız görüntülerin gerçekliğini sorgulamanız, kendinizi daha az yargılamanıza yardımcı olabilir. Bedeninizin şekli, sizin kim olduğunuzu tanımlamaz. Yaz aylarını, kendinizle barışık geçirmeyi deneyin. Ruhunuz hafiflediğinde, bedeninize de daha nazik davranmaya başlarsınız.''

Gençler ve kadınlar dikkat: Sosyal medyada “kusursuz vücut” algısı tehlikesi! "Filtreli fotoğraflar yetersizlik duygusunu tetikliyor" 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Psikoloji yaz ayları fit vücut
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