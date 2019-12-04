Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı Derya Bakbak, PISA 2018 sonuçlarına göre, Türkiye'nin matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke olduğunu söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi" (STEM) Alt Komisyonu, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Komisyonun 15. toplantısını yaptığını anımsatan Bakbak, OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına değindi.

PISA 2018 araştırmasına 79 ülkenin katıldığını ve Türkiye'nin OECD içinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke olduğunu vurgulayan Bakbak, "2015 yılında 425 olan ortalama fen puanımız 43 puanlık artışla 468'e, 420 olan ortalama matematik puanımız 34 puanlık artışla 454'e yükseldi. PISA 2015 araştırmasında matematik okuryazarlığında 50'nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 42'nci sıraya yükseldi. Ayrıca PISA 2015 araştırmasında fen okuryazarlığında 54'üncü sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 39'uncu sıraya yükseldi." diye konuştu.