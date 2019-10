Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Sporcularımızın Mehmetçiğe selam durmasından ikiyüzlüler rahatsız oldu”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporcularımız her başarıdan sonra Barış Pınarı Harekatı’nda bizler için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize güzel bir şekilde selam durdular. Mehmetçiğimize durulan bu selamdan birileri rahatsız oldu. Bunu başka yere çekmeye çalıştılar. Herkesi kendisi gibi görmeye alışmış ikiyüzlüler rahatsız oldu" dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından Süleymanpaşa İsmet İnönü Spor Salonu’nda düzenlenen İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Bakan Kasapoğlu, “Spor herkes için var. Sadece gençlerimiz için değil. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle özellikle kadınlarımıza sesleniyorum. Bundan sonra Tekirdağ’da kadın odaklı spor politikamızı konuşacağız. Bu doğrultuda kadınlarımızın öncelikli olarak faydalanabileceği, tüm halkımızın spora erişimini kolaylaştıracak projeleri bir bir icraata geçireceğiz” dedi.

"İçerisinde bulunduğumuz tesis miladını doldurmuş, bu tesisin yerine çok daha modernini Tekirdağ için inşa etme kararı aldık. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diyen Bakan Kasapoğlu, bir yüzme projeleri olduğunu da aktardı. Bakan Kasapoğlu, “Yüzme projemiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Bu çerçevede evinden yürüyerek gidebileceği havuzlar olsun vatandaşımızın, gece gündüz kullanılabilecek. Bu çerçevede havuz gereken yerlere havuzların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Toplumumuzun, halkımızın tüm kesimini kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla havuzlarımıza şimdiden beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yine antrenman salonlarımızla, açık, kapalı kortlarımızla şimdiden bunun müjdesini veriyorum ilçelerimize. Basketbol kortlarımız, futbol alanları, voleybolun, basketbolun, badmintonun, pek çok branşın vatandaşımızın her daim erişimine açık olacak şekilde hepsini en kısa sürede inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk sporcuların uluslararası müsabakalarda verdiği asker selamına ve spor camiasından gelen tepkilere de değinen Bakan Kasapoğlu, son günlerde sporda elde edilen başarıları sıralayarak, “A Milli Futbol Takımımız önce Fransa’yı Konya’da yendik, sonra Arnavutluk’u yendik, en son Fransa ile berabere kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde burada İzlanda’yı güzelce yeneceğiz ve Euro 2020’ye hep birlikte yürüyeceğiz. Fakat son günlerde bir şey dikkatimizi çekti. Sporcularımız her başarıdan sonra Barış Pınarı Harekatı’nda bizler için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize güzel bir şekilde selam durdular. Mehmetçiğimize durulan bu selamdan birileri rahatsız oldu. Bunu başka yere çekmeye çalıştılar. Herkesi kendisi gibi görmeye alışmış ikiyüzlüler rahatsız oldu. Dünyada zulmü, dünyada karanlığı inşa edenler rahatsız oldu. Onlar bizim aydınlığın, adaletin temsilcisi olduğumuzu biliyorlar. Ama bilmezlikten geliyorlar, çünkü işlerine gelmiyor. Fakat milletçe şuna şahit olduk ki, ne onların bu ikiyüzlülüğü ne koydukları engeller hiçbir şekilde ne Mehmetçiğimizin güçlü ve kararlı bir şekilde oradaki terör yuvalarını temizlemesine ne de spordaki başarılarımıza mani olamayacak” dedi.

Tekirdağ İl Danışma Toplantısı’na Bakan Kasapoğlu’nun yanısıra AK Parti Genel Merkezi Teşkilatlanma Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörü Tülay Kaynarca, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe başkanları ve yöneticileri katıldı. Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıda Bakan Kasapoğlu, AK Parti teşkilatlarında emeği geçmiş olanlara başarılarından ötürü plaket takdim etti.