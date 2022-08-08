Gençlik ve Spor Bakanlığı'na İŞKUR üzerinden bin 17 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?", "1017 temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine bin 17 işçi alımı yapılacak

İlan İŞKUR'un internet sitesinde bugün yayımlandı.

Başvuru alımının 8 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Başvuruda bulunacak adaylar İŞKUR'un internet sitesine e-Devlet şifresi ile giriş yapabilecekler.

İŞKUR'un internet sitesinde; "İşyeri Türü " yazan kısımda kamuyu seçip "İşyeri Ünvanı" yazan kısma ise "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazarak arama yapıldığında ilan ulaşılabilmektedir.

1017 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'dan başvuru yapabilmek için aranan şartlar şu şekildedir:

657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri sağlıyor olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Engelli veya Eski Hükümlü olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

Tam Zamanlı veya Vardiyalı çalışabilecek olmak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak gibi nitelikler aranacak.

BAŞVURULARIN ARDINDAN KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Başvuru yapan kişiler sonradan Noter Huzurunda kura çekilmek üzere Nihai listeye eklenecekler.

Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kura çekim yeri daha sonra Bakanlık tarafından açıklanacak. Kurada adı geçen adaylara sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınav yeri ve zamanı sonradan Bakanlığın sitesi üzerinde ilan edilecek.

