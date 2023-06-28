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'Genel Başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli' demişti! Tezcan'dan yeni açıklama, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: 'Önce yerel seçimi hedef gösterdi...'

28.06.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında CHP'de 'değişim' tartışmaları devam ediyor. Son olarak bu tartışmaya CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katılmış ve 'Genel başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli' demişti. Gündem olan sözler sonrasında yeni açıklama yapan Tezcan, "Şaşırtıcı biçimde önce yerel seçimi hedef gösterdi sonra da gerekirse 16'lı masa kuracağını söyleyerek çok uzun vadeli bir siyaset planlaması yaptığını anlattı. Değişim böyle olmaz" dedi.

'Genel Başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli' demişti! Tezcan'dan yeni açıklama, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: 'Önce yerel seçimi hedef gösterdi...'

Seçimler sonrasında CHP'nin yol haritası merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'mücadeleye devam' mesajı vermişti. Görevi bırakıp bırakmayacağı tartışılan Kılıçdaroğlu daha sonra yaptığı açıklamada "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajla kurultayı mı yoksa yerel seçimi mi kast ettiği tartışma konusu olmuştu.

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TEZCAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, dün BBC'ye yatpığı açıklamada 'Genel başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli' demişti. Gündem olan sözlerle ilgili Tezcan'dan yeni açıklama geldi.

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"ÖNCE YEREL SEÇİMİ HEDEF GÖSTERDİ..."

Tezcan, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e şunları ifade etti:

"Seçimin bittiği gün beklediğim de oydu: Kemal Bey'in 'Bütün seçmene, partiye teşekkür ediyorum. Buraya kadar getirdik. Bundan sonra toplumun ihtiyacı yeni bir kadro görmektir. Ben olağanüstü kurultayı topluyorum, yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim. (Birisini getireceğim değil) Değişime önder olacağım' demesini beklerdik. Ama şaşırtıcı biçimde önce yerel seçimi hedef gösterdi sonra da gerekirse 16'lı masa kuracağını söyleyerek çok uzun vadeli bir siyaset planlaması yaptığını anlattı. Buradan partiye, Türkiye'deki sosyal demokrasiye olumlu sonuç beklemek zor. Değişim böyle olmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Tezcan Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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