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Genelev kararı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yok

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Avrupa'da Covid-19 salgını her geçen gün yavaşlarken kapatılan tüm sektörler de kademeli olarak açılmayı sürdürüyor. İsviçre'de 8 Haziran'da kapılarını açan genelevler, koronavirüsün yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler aldı.

Genelev kararı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yok

Zug kantonunda bulunan bir genelev, Covid-19'a karşı risk kategorisinde bulunan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilere hizmet verilmeyeceğini açıkladı. İsviçre basınına konuşan genelev işletmecisi Christian Gartner, getirdikleri yasak hakkında "Bu ayrımcılık değil. Bu şekilde Covid-19'a karşı tehlikede olan kişileri korumaya çalışıyoruz" dedi.

Talebin yüksek olduğunu ifade eden Gartner, ayrıca her müşteriden telefon numarası alacaklarını belirtti. Bu sayede gerektiği zaman takip yapabileceklerini söyleyen işletmeci, numarasını vermeyi reddeden kişilere hizmet sunmadıklarını ifade etti.

'MÜŞTERİLER SEKSTEN ÇOK HİZMET İSTİYOR'

Diğer yandan Gartner, bu süreçte müşterilerin cinsel ilişkiden çok masaj ve sohbet talep ettiğini söyledi.

Genelev ayrıca odalarda ikiden fazla kişinin bulunamayacağı ve aynı anda çalışan seks işçilerinin sayısının az tutulacağını belirtti.

Söz konusu önlemler, İsviçre'de Covid-19 salgını sonrasında açılan tüm işletmelerden talep edilen "korunma konsepti" kapsamında yer alıyor. Buna göre iş yerleri, çalışanlarına ve müşterilerine koronavirüs bulaşma riskini en aza indirecek planlar hazırlıyor.

İsviçre'de salgının başlamasından bu yana en az 31 bin hasta tespit edilirken, bin 956 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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