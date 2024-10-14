Genelge nedir? Genelge ne işe yarar?

Resmî kurumlarla vatandaşlar arasında ya da resmî kurumların kendi aralarında ya da içlerinde yapılan çeşitli yazışmalar vardır. Bu yazışmalar farklı isimlere sahiptir ve çeşitli amaçlar doğrultusunda hazırlanır. Genelge adı verilen resmî belgeler de bu yazışma türlerinden biridir. Vatandaşlar açısından bir bağlayıcılığı olmayan bir iç düzenleme özelliği bulunan belgeler genelgelerdir.

Genelge nedir?

Genelge nedir hukuk dilinde karşılık bulan bir tanıma ve yanıta sahip bir sorudur. Türkçe sözlükte de karşılığı bulunan genelge ifadesinin eş anlamlı kelimeleri de kullanılabilir. Bu kelimeler sirküler ve tamim kelimeleridir.

Resmî yazışmalara verilen isimlerden biri olan genelge ifadesi, bir konuda dikkat çekebilmek ya da o konu hakkında bilgi sağlayabilmek amacı ile hazırlanır ve yetkili birimlere iletilir. Çeşitli faydaları olan genelge hazırlamak için de bazı kurallar vardır.

Genelge ne demek?

Türkçe sözlüklerde karşılığı da bulunan genelge kelimesi, Türk Dil Kurumu resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük bölümünde şu tanıma sahiptir:

(İsim türünde) Yasaların ve yönetmeliklerin uygulamalarında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmayı amaçlayan ya da dikkat çekmeyi hedefleyen ve ilgili, yetkili kişilere gönderilmek üzere hazırlanan yazı.

Genelge ne işe yarar?

Genelgeler resmî belgelerdir ve çeşitli amaçlar doğrultusunda hazırlanır. Bir yönetmeliğe bağlı olarak kurallara uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu doğrultuda çeşitli resmî kurumlar içinde genelge düzenlenebilir ve teslim edilebilir.

Bir yasa olmayan genelgeler, yasaların ve yönetmeliklerin uygulamaları kapsamında hazırlanır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesinde yol göstermeyi amaçlar. Yönetmeliklerin içeriğinde bulunmayan konulara ilişik durumlara ve konulara açıklık sağlamak amacı ile düzenlenen resmî belgelerdir.

Genelge kararları uygulanmazsa yargılanmanın da bir işlevi ve anlamı kalmaz. Bu yüzden yargı kararlarının uygulanması durumu mahkemeye erişim hakları kapsamında değerlendirilir. Yargı sonucunda da mahkemenin bir karara varmış olması yeterli olmaz. Hazırlanan genelgenin uygulanması da gerekir.