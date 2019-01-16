HABER

Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı mevkidaşı Dunford'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:39 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı mevkidaşı Dunford'la görüştü

BRÜKSEL (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Güler-Dunford görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını duyurmuştu.

İkili en son 8 Ocak'ta Dunford'un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir araya gelmişti.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Kınık'ta 250 milyon tonluk kömür rezervi bulundu - YenidenKınık'ta 250 milyon tonluk kömür rezervi bulundu - Yeniden
Arnavutköy'de kadın kuaförü görünümlü kürtaj merkezine baskın Arnavutköy'de kadın kuaförü görünümlü kürtaj merkezine baskın 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Brüksel Genelkurmay Başkanı Güler NATO Suriye

En Çok Okunan Haberler

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

Savcıya trafikte bıçak çekip tehdit etti: Sizi keserim, delik deşik ederim

Savcıya trafikte korkunç tehdit: Delik deşik ederim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.