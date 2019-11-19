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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’den Pakistan’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Pakistan ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan ziyareti kapsamında bugün Koramiral Muhammad Fayyaz Gilani ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Pakistan ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan ziyareti kapsamında bugün Koramiral Muhammad Fayyaz Gilani ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel güvenlik konuları ve ikili savunma işbirliğine yönelik meseleler ele alındı.
Genelkurmay Başkanı, dün gittiği Pakistan’da ilk olarak mevkidaşı Qamar Javed Bajwa’yı genel merkezinde ziyaret etti.
Orgeneral Güler, Pakistan Ordusunu bölgedeki barış ve istikrar için gösterdiği kararlılıktan ötürü takdir etti.

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