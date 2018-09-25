Genelkurmay çatı davası

Telefonu açan kişiye silah seslerini duymadığını söylediğini aktaran Onur, bu telefon üzerine ne olduğunu anlamak için Genelkurmay Başkanlığının bahçesine çıktığını, oradaki polislerden Özel Kuvvetler Komutanlığından bir otobüs dolusu askerin Genelkurmay'a geldiğini öğrendiğini ifade etti.

Olay günü önceden belirlenen rutin nöbet görevini saat 20.00'de devraldığını belirten Onur, 21.30'da daire başkanlığına herhangi bir vukuat olmadığına dair tekmil verdiğini, kısa bir süre sonra Genelkurmay'da silah seslerinin duyulduğuna dair Bilgi İşlem Dairesine telefon edildiğini bildirdi.

Onur, üstlerine bilgi vermek için tekrar görev yaptığı birime döndüğünü, gelişmeleri televizyon ve internetten takip ettiğini, bir süre sonra televizyonda Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığına dair haberleri gördüğünü, bu andan itibaren daire başkanıyla her 15 dakikada bir görüşüp üstlerinin emirlerini uyguladığını belirtti.

Sabah aynı birimde çalışan ancak o tarihte izinli olan sanık Ahmet İlhan Ayşan'ın Bilgi Sistem Daire Başkanlığına geldiğini anlatan Onur, Ayşan'ın yanında gelen iki Özel Kuvvet personelinin kendisini zorla dışarı çıkarıp 4 No'lu nizamiyeye götürdüğünü söyledi.

Onur, bir süre sonra Özel Harekat polislerinin bulundukları yere operasyon düzenlediklerini, oradakilerle birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını anlattı.

Savcılık mütalaasında, darbe girişimi sırasında Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemini (MEDAS) engellemediği için cezalandırılmasının talep edildiğini aktaran Onur, "Mesajlar bizim üzerimizden gitmedi. Sisteme müdahale edebilmemiz söz konusu değil. Bizim sistemlere müdahale yetkimiz yok. MEDAS için ayrıca nöbetçi listesi var. Eğer mesajlaşma sistemleri kapatılmış olsaydı bu durum darbecilerin lehine olurdu. Sıkıyönetim mesajı çekildikten sonra darbe karşıtı mesajlar çekilemeyecekti. Kapatılsaydı bu sefer 'neden kapattın' şeklinde karşınıza çıkacaktım." diye konuştu.