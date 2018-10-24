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General Mobile GM 9 Pro ve Huawei P20 Lite karşılaştırması

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

General Mobile’ın yeni akıllı telefonu GM 9 Pro, hem şık tasarımı hem de dikkat çekici özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu videoda, General Mobile GM 9 Pro’yu Huawei’nin P20 Lite isimli modeliyle kıyaslıyoruz.

General Mobile GM 9 Pro ve Huawei P20 Lite karşılaştırması

Huawei P20 Lite, tek elde kullanıma uygun, şık bir tasarıma sahip. 5.84 inch değerde ekranı, IPS LCD teknolojisiyle inşa edilmiş ve görüntü kalitesi gayet başarılı.

General Mobile GM9 Pro ise, şık tasarımını 6.01 inch değerdeki devasa ekranıyla tamamlıyor. Amoled teknolojisiyle inşa edilen ve Gorilla Glass 5 koruma teknolojisini de barındıran bu ekran, şüphesiz size daha fazla detay sunabiliyor.

Kirin 659 çipsetine sahip Huawei P20 Lite, Android 8.0 işletim sistemi ve kendi güncel arayüzüyle geliyor. Bu sayede rahat bir kullanım sunan telefon, aynı zamanda pek çok oyun ve uygulamayı da rahatlıkla açabiliyor.

General Mobile GM9 Pro’da ise Qualcomm’un Snapdragon 660 çipseti mevcut. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve saf arayüzüyle kullanıcılara sunulan cihaz, aynı zamanda Android One programına dahil olan akıllı telefonlardan bir tanesi. Yani Google’ın yayınladığı güncellemeleri kısa süre sonra alabiliyor. Oyun ve uygulama çalıştırma tarafında da başarılı bir performans sunuyor.

Huawei P20 Lite’ta 3000mAh pil yer alırken General Mobile GM9 Pro’da ise büyük ekranının da bir getirisi olarak 3800mAh değerde pil kullanılıyor.

Huawei P20 Lite’ın arka tarafında da 16+2MP’den oluşan dual kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafında da 16MP kamera var. Baktığımızda, hem arka hem de ön kamera için bol seçenek sunuluyor. Pro çekim, 3D Panorama, hızlandırılmış çekim, ağır çekim ve Ar lens gibi seçeneklerden söz edebiliriz. Hem ön hem de arka kamerayla güzel fotoğraflar ve 1080p değerde videolar çekebiliyorsunuz.

Arka tarafta 12+8MP dual kamera sistemi ve ön tarafında da flash ışıklı 8MP selfie kamerası barındıran General Mobile GM9 Pro, kameralarıyla pek çok ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayacak güce sahip. Elektronik görüntü stabilizasyon sistemiyle daha net görüntüler elde etmenizi sağlayan cihaz, aynı zamanda panorama, güzellik modu, hızlı çekim ve ağır çekim gibi modları da size sunuyor. Geniş açılı selfie’lerin yanında bokeh efektli fotoğraflar ve ek olarak, 4K çözünürlükte videolar da çekebiliyorsunuz.

Sonuç olarak General Mobile GM9 Pro, bokeh tutkunları için güzel çözümler sunabiliyor. Hem ön hem de arka kamerası hem fotoğraf hem de video çekimi için yeterli. Elektronik görüntü stabilizasyonu sayesinde hareketli çekimlerinizde dahi yumuşak ve net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Düşük ışık koşullarında her iki tarafta da flash ışığı bulunurken HDR özelliği sayesinde de ters ışıkta daha güçlü konuma geliyorsunuz. Ve tekrar hatırlatmak gerekirse, 4K çözünürlükte videolar dahi çekebiliyorsunuz.

Toparlamak gerekirse General Mobile GM 9 Pro, bu fiyata şık tasarım, güncel Android sistemi, başarılı özellikler ve iddialı kameralar sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
General Mobile GM 9 Pro Huawei P20 Lite

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